Voor het tweede jaar op rij slaan Knack Weekend en Le Vif Weekend de handen in elkaar met Terre Bleue voor de lancering van een capsulecollectie. Zacht en verfijnd breiwerk vormt de rode draad van de kledinglijn, die onder meer een maxi-jurk, een cardigan en een matching trui voor hem en haar omvat.

Na het succes van de eerste capsulecollectie kon een nieuwe samenwerking tussen deze twee Belgische merken niet uitblijven. Voor de winterlancering werd er toepasselijk gekozen voor klassiek breiwerk in een modern jasje. In totaal bestaat de kledinglijn uit zeventien stuks die onderling perfect gecombineerd kunnen worden.

De blikvanger is de matching jacquard-trui voor mannen en vrouwen, maar daarnaast zijn er ook maxi-jurken, enkellange cardigans en speelse sweaters met het kabelmotief dat Terre Bleue typeert. Het kleurenpalet situeert zich tussen tijdloze blauwschakeringen met taupe en ecru accenten: perfect voor elke gelegenheid.

Kwaliteit en pasvorm

'We zijn bijzonder trots op deze samenwerking. We willen als twee sterke Belgische merken samen de Belgische Mode - met hoofdletter - vieren met deze capsulelijn', aldus Benoît Béthume, fashion consultant van Knack Weekend en Le Vif Weekend. Voor de campagnebeelden aan de kust werd er gewerkt met de gerenommeerde fotograaf Serge Leblon. Het Belgische topmodel Elise Crombez is het gezicht van de campagne.

'We zijn heel blij dat we dit project samen met Knack Weekend en Le Vif Weekend kunnen doen en zo een sterk verhaal kunnen neerzetten, met een focus op creativiteit, kwaliteit en pasvorm. Die elementen zijn écht verweven in het DNA van ons merk', besluit Liesbeth De Keyser, marketingmanager van Terre Bleue.