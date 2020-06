De coronacrisis trok een streep door de mei-editie van de Knack Weekend Designer Days, de tweejaarlijkse verkoop van Belgische designkledij uit oude collecties. Intussen is er een nieuwe datum: de Designer Days gaan van 8 tot 12 juli door in Antwerpen.

De komende weken bundelen we alle praktische info op Weekend.be. We werken aan de lijst met deelnemende ontwerpers, hun verkooplocaties, eet- en drinkadresjes en maken een overzicht van de coronamaatregelen die genomen worden om een veilige verkoop te garanderen.

De Knack Weekend Weekend Designer Days vinden twee keer per jaar plaats in Antwerpen. Toonaangevende en beginnende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen open en verkopen oude collecties en stofoverschotten aan kleine prijzen. Het ideale moment om de lokale handel te steunen door te investeren in kwalitatieve, Belgische mode.

Houd de komende weken onze website goed in de gaten en blokkeer 8 tot 12 juli alvast in de agenda.

