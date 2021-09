Uit een analyse van haar bedrijfsklanten in de retailsector besluit Belfius dat Belgische kledingwinkels en schoenenwinkels een zwakke eerste jaarhelft kenden, maar stilaan uit het dal klimmen.

Doe-het-zelfzaken, meubelzaken, handelaars in huishoudapparaten, hobbyartikelen en sportartikelen presteerden in de eerste jaarhelft dan weer beter dan vorig jaar. Dat meldt Belfius donderdag.

Door geanonimiseerde rekeninggegevens van haar bedrijfsklanten onder de loep te nemen, wil de bank de relance na de coronacrisis op de voet volgen. Kledingwinkels en schoenenwinkels verloren vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, maar liefst 67 procent van hun omzet. Aan het einde van vorig jaar, tijdens de tweede lockdown, werd een omzetverlies van 47 procent opgetekend. Ook dit jaar ziet Belfius een zwakke eerste jaarhelft voor de kledingwinkels en schoenenwinkels.

Tijdens het eerste kwartaal normaliseerde de omzet, maar uitgestelde aankopen werden niet ingehaald. Tijdens het tweede kwartaal had het winkelen op afspraak een negatieve invloed op de omzet. Na een inhaalbeweging in mei stegen de omzetcijfers in juni en juli en kenden ze zelfs een boost in augustus. Of die trend zich zal doorzetten, valt nog af te wachten.

Zal het tij voor die winkels keren als we het rijk van de vrijheid betreden? 'We verwachten dat de vaccinaties en de terugkeer naar het normale leven ervoor zullen zorgen dat mensen weer meer geld uitgeven aan diensten, zoals café- en restaurantbezoeken, amusement, kunst- en cultuur, en dat de aankoop van consumptiegoederen zal vertragen. Voorlopig zien we deze theorie nog niet bevestigd in de cijfers', klinkt het.

