De Belgische kledingketen ZEB gaat 200.000 euro investeren om zijn winkels aan te passen aan de noden van mensen met een beperking. Dat heeft ZEB donderdag in de winkel in Merchtem aangekondigd.

Winkelen is voor mensen met een beperking vaak nog een te grote uitdaging, blijkt uit onderzoek dat ZEB samen met de vzw's Hart voor Handicap en Inter liet uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zeven op de tien respondenten meer fysiek zouden shoppen mochten de winkels beschikken over alle nodige infrastructuur. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ruimere doorgangen, een rolstoelvriendelijke ingang en een overzichtelijke winkelinrichting. Ook een ruime paskamer en kapstokken op verschillende hoogtes is voor mensen met een beperking onontbeerlijk.

'Onze winkels voldoen al aan veel noden van mensen met een beperking', zegt Luc Van Mol, CEO van ZEB. 'Toch vinden we het belangrijk om steeds te blijven innoveren en gaan we op zoek naar manieren om het shoppen nog verder te optimaliseren voor deze groep mensen.'

Naast infrastructuurwerken in de winkels zullen ook alle winkelmedewerkers een opleiding volgen over hoe klanten met een fysieke beperking te helpen tijdens het shoppen. 'Net zoals iedereen ben ik graag mooi gekleed, maar door mijn rolstoel is winkelen niet altijd evident', vertelt Inge, één van de campagnegezichten. 'Extra hulp van het winkelpersoneel is dan ook welkom. Initiatieven zoals dit doen deugd.'

ZEB heeft in totaal 71 winkels, verspreid over België en Luxemburg.

