De populariteit van fast fashion zit al een tijdje in dalende lijn. Een van de vele alternatieven? Kledingverhuur. Steeds meer merken bieden klanten de mogelijkheid om voor een kortere periode enkele stukken tegen betaling te lenen. Ook H&M ziet brood in het concept en lanceert een verhuurdienst.

De Zweedse modeketen H&M is niet de eerste speler die kleding verhuurt. Eerder dit jaar kondigden ook Urban Outfitters en Scotch and Soda aan dat ze een verhuurdienst gaan uitrollen. Verder zijn er online heel wat webshops die de dienst aanbieden en kan je in ons land ook terecht bij de kledingbiblihoteek Coucou te Brussel.

Met de kledingverhuurdiensten spelen modehuizen in op het verlangen van de consument om hun ecologisch voetafdruk te beperken. Een deeleconomie voor kleding lijkt daarin een volgende stap. Wie nu alvast naar de dichtstbijzijnde H&M wil rennen, is er jammer genoeg aan voor de moeite. De dienst zal voorlopig alleen beschikbaar zijn in één winkel in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Klanten zullen daar per keer drie stukken uit de Conscious Exclusive collectie kunnen huren aan zo'n 32 euro per stuk. Die prijs omvat de huur voor een week en het advies van een professionele stylist, die klanten zal adviseren over welke kleding het beste bij hen en de gelegenheid past.