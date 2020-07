Het winkelcentrum K in Kortrijk beloont shoppers die een mondmasker dragen met kortingen en cadeaubonnen uit verschillende winkels. Wie geen mondmasker draagt, krijgt er een cadeau.

Een camerasysteem pikt bezoekers met een mondmasker willekeurig uit de menigte. Hun voorzichtigheid wordt beloond met kortingsbonnen en cadeaucheques. 'Wie op een drukke zaterdag plichtsbewust zijn of haar mondmasker draagt, kan zijn aankopen ùet wat geluk volledig terugbetaald krijgen', klinkt het bij Dominique Desmeytere in Het Nieuwsblad.

In het winkelcentrum zelf lopen ook stewards rond die de mensen ter plekke herinneren aan de verplichte anderhalve meter afstan.De maatregelen zijn er gekomen omdat dat klanten steeds lakser omspringen met de veiligheidsvoorschriften, aldus Desmeytere.

'Corona lijkt volledig verleden tijd. Weinig mensen zijn zich blijkbaar nog bewust van de risico's en de gevolgen van dit virus, dat ineens weer de kop kan opsteken', verklaart hij tegenover Het Nieuwsblad.

Het risico op besmetting beperken in een gesloten ruimte als een winkelcentrum is niet evident. Winkels zijn verplicht de coronamaatregelen zichtbaar af te beelden en voldoende handgel aan de ingang te voorzien.

