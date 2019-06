Na acht jaar verlaten de creatieve directeurs Humberto Leon en Carol Lim het Franse modehuis Kenzo.

Het label werd in 1970 opgericht door de Japanse ontwerper Kenzo Takada nadat hij verhuisde naar Parijs en behoort tot de luxeconglomeraat LVMH. Lim en Leon werden in 2011 gevraagd Kenzo's oude glorie te herstellen. Dit deden ze door Takada's erfenis te vernieuwen met 'merch' en 'streetwear'.

Lim en Leon, die elkaar ontmoetten als studenten aan de University of California in Berkeley, hebben een zeer goed commercieel gevoel. Denk daarbij aan het populaire tijgerlogo, dat we associëren met hun werk voor Kenzo en de samenwerking tussen het merk en H&M.

Lim en Leon doken in het archief van Kenzo en vonden de tijger op de voering van een broek. De millennials smulden van de print, wat zeker ook te maken heeft met de scherpe prijzen van de sweaters - de eersten ooit voor het luxemerk. Voor de twee Californische designers bij Kenzo aan de slag gingen, lag de gemiddelde leeftijd van de klanten aanzienlijk hoger.

Creatief succes, financieel ondermaats

Een ander symbool dat de ontwerpers introduceerden in het Kenzo-universum is het alziend oog. Helaas bleek het niet in staat om de slechte geesten af te wenden en financiële tegenslagen te vermijden.

Op creatief niveau waren de tijgertruien een hit en werden Lim en Leon geprezen om hun vindingrijkheid. Ondanks een neus voor hypes, zoals streetwear op luxelevel, slimme advertenties en goed bedachte modeshows, slaagde het duo er niet in om Kenzo te laten ontpoppen tot een financiële hoogvlieger. Zo genereerde Kenzo per jaar minder dan 400 miljoen euro, moest het bedrijf in 2018 herstructureren én op zoek naar nieuwe beleggers.

De beroemde tijgersweater van Kenzo © Getty

Sidney Toledano, algemeen directeur van LVMH, ziet nu de mogelijkheid om het modehuis verder te ontwikkelen dan de bekende Kenzo-parfums en streetwear-trend. Toch lijkt er geen kwaad bloed te zijn over het vertrek. Zo prees Sylvie Colin, CEO van Kenzo, Lim en Leons werk: 'Humberto en Carol brachten diversiteit en inclusie consequent naar de voorgrond. Ze maakten gebruik van hun collecties, modeshows, advertenties en speciale projecten om een nieuwe generatie creatievelingen te engageren.'

Het creatieve duo wil zich opnieuw meer focussen op zijn eigen label en multimerkenboetiek, Opening Ceremony. De laatste show van Lim en Leon voor Kenzo is die van 23 juni tijdens de mannenmodeweek in Parijs.