Creatief directeur Felipe Oliveira Baptista stapt na twee jaar op bij Kenzo. Zowel WWD als Business of Fashion berichtten over het vertrek van de Portugese ontwerper.

Op dertig juni loopt het contract van de ontwerper bij Kenzo af en stapt hij op. Er is nog geen sprake van opvolging. WWD gokt dat het merk een nieuwe weg zal inslaan. Oliveira Baptista sloot zich in 2019 aan bij Kenzo en verving het populaire ontwerpersduo Humberto Leon en Carol Lim. Daarvoor was hij acht jaar de creatief directeur van Lacoste. In 2003 lancerde hij zijn gelijknamige label, samen met zijn partner Séverine Oliveira Baptista. Dit merk zit sinds 2014 in de vriezer, maar wordt nu misschien terug ontdooid? Wat de toekomstplannen van Baptista zijn, is nog niet geweten.

Tijdens zijn twee jaar bij het merk probeerde Oliveira Baptista de erfenis van de recent overleden oprichter, Kenzo Takada, nieuw leven in te blazen. De in Japan geboren ontwerper stond bekend om zijn relaxte kleurrijke creaties en nomadische referenties. Zijn ontwerpen waren een vaste waarde in het nachtleven van de jaren zeventig en tachtig, met fans zoals Grace Jones en Iman.

'Ik wilde hem een ​​beetje terugbrengen, en tegelijkertijd vooruitkijken, om opwinding te creëren, in plaats van alleen te focussen op marketing en rebranding', vertelde Oliveira Baptista afgelopen januari aan Business of Fashion.

'Het was een eer om dit fantastische modehuis en het erfgoed van de oprichter Kenzo Takada te dienen', aldus de ontwerper in het statement over zijn vertrek. 'Ik wil mijn teams bedanken voor hun talent en toewijding.'

Op dertig juni loopt het contract van de ontwerper bij Kenzo af en stapt hij op. Er is nog geen sprake van opvolging. WWD gokt dat het merk een nieuwe weg zal inslaan. Oliveira Baptista sloot zich in 2019 aan bij Kenzo en verving het populaire ontwerpersduo Humberto Leon en Carol Lim. Daarvoor was hij acht jaar de creatief directeur van Lacoste. In 2003 lancerde hij zijn gelijknamige label, samen met zijn partner Séverine Oliveira Baptista. Dit merk zit sinds 2014 in de vriezer, maar wordt nu misschien terug ontdooid? Wat de toekomstplannen van Baptista zijn, is nog niet geweten.Tijdens zijn twee jaar bij het merk probeerde Oliveira Baptista de erfenis van de recent overleden oprichter, Kenzo Takada, nieuw leven in te blazen. De in Japan geboren ontwerper stond bekend om zijn relaxte kleurrijke creaties en nomadische referenties. Zijn ontwerpen waren een vaste waarde in het nachtleven van de jaren zeventig en tachtig, met fans zoals Grace Jones en Iman.'Ik wilde hem een ​​beetje terugbrengen, en tegelijkertijd vooruitkijken, om opwinding te creëren, in plaats van alleen te focussen op marketing en rebranding', vertelde Oliveira Baptista afgelopen januari aan Business of Fashion. 'Het was een eer om dit fantastische modehuis en het erfgoed van de oprichter Kenzo Takada te dienen', aldus de ontwerper in het statement over zijn vertrek. 'Ik wil mijn teams bedanken voor hun talent en toewijding.'