Kat van Karl Lagerfeld lanceert eigen kledinglijn

Met deze limited edition kledinglijn brengt Choupette een eerbetoon aan 'papa' Lagerfeld die op 19 februari overleden is. De collectie bestaat uit een hoodie, T-shirts, een notitieboekje en telefoonhoes. Alle illustraties zijn ontworpen door Monica Smiley, de mode-illustrator achter een aantal van Choupette's Instagramfoto's en -logo's.

Op alle producten zien we een rouwende Choupette, meldt Ashley Tschudin, die het socialmedia-account van het dier beheert. 'De lijn is belangrijk, omdat we op deze manier iets kunnen betekenen voor dieren die het minder goed hebben dan Choupette.'

Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan het Helen Woodward Animal Center in Californië. Het asiel zet zich al veertig jaar in voor mensen die dieren helpen en andersom.

De collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van Choupette.