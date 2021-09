Luxemerk Kassl slaat de handen in elkaar met Zara voor een kleding- en interieurcollectie. De online lancering staat gepland op 12 september. Snel zijn is de boodschap, want de oplages zijn gelimiteerd.

'Ik ga zelf op tijd opstaan om mijn bestelling te plaatsen', zegt Ilse Cornelissens, medeoprichter van Kassl Editions. In 2018 begon zij samen met haar man Tim Van Geloven en modeveteranen Bart Ramakers, Christian Salez en Charlotte Schreuder het luxemerk, bekend voor zijn Pillow Bags en high-end regenjassen. Prijskaartje voor zo'n jas: vanaf 795 euro. Cornelissens en Van Geloven zijn ook de eigenaars van Graanmarkt 13 en van het nieuwe Momu-café in Antwerpen.

Vorig jaar bracht Kassl Editions samen met het Belgische designduo Muller-Van Severen The Pillow Sofa uit. Ook de samenwerking met Zara bevat naast een zeer geslaagde ready-to-wearcollectie enkele mooie designobjecten zoals bijzettafels, spiegels en een ladekast, ontworpen door scenograaf en vriend van het huis, Bob Verhelst. De kleding zal worden verkocht bij Zara, de interieurspullen bij Zara Home. De prijzen voor de mode starten van 99,95 euro voor een nylon cape tot 499 euro voor een leren jas. Een ladekast heb je voor 399 euro, een bijzettafel voor 149 euro.

'Het is nooit de bedoeling geweest om met Kassl enkel mode te brengen', zegt Ilse Cornelissens. 'Vandaar ook 'Editions' in de naam. The Pillow Sofa met Muller - Van Severen en de tentoonstelling in Museum Voorlinden vorig jaar zijn daar voorbeelden van. Maar ook deze collectie voor Zara toont de wereld van Kassl.'

Nieuw terrein

Zara, het bekendste merk van de Spaanse Inditex-groep, waagt zich met deze samenwerking op nieuw terrein. In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, die de designercollab al enkele decennia gebruiken als marketingtool, is dit een van zijn eerste en grootste collabs. Ze kiezen bovendien niet voor een grote naam genre Versace of Karl Lagerfeld, maar voor een bij het grote publiek relatief onbekend merk. 'Toen Zara ons vorig jaar benaderde, waren we verrast', zegt Cornelissens, 'maar tijdens onze eerste meeting, was er meteen een klik. We voelden direct: dit komt goed.'

Kassl X Zara © GF

'Voor Kassl Editions is dit een kans om heel wat van de creatieve ideeën die nog op de plank lagen uit te werken. Zelf hadden we dit nooit op deze schaal kunnen doen. Ze waren ook meteen gewonnen voor het idee om mode en design te combineren.'

Alle prototypes van de collectie zijn ontworpen en gemaakt in Antwerpen en Amsterdam. De productie gebeurt bijna volledig in Europa, onder het toeziend oog van het team van Zara en Kassl Editions. 'Ik was onder de indruk van de kwaliteit die zij kunnen leveren', zegt Cornelissens. 'Dat was uiteraard een van onze vereisten. De productie is ook eenmalig en gelimiteerd. Op is op.' En daarom zal Ilse Cornelissens op 12 september zelf ook achter haar computer zitten om te shoppen. 'De full leather looks zijn echt fantastisch. En ook de regenponcho staat op mijn verlanglijst. En de bijzettafeltjes, in verschillende kleuren en maten, zodat je ze kan blijven combineren.'

Geen best off-collectie

Wat je niet zal vinden in de collectie van Kassl Editions voor Zara is 'de betaalbare versie' van de bestsellers van het merk. 'We hebben er bewust voor gekozen om onze icons, zoals de Pillow Bag en de rubberen jassen niet in de collectie op te nemen. We wilden echt iets nieuws brengen, maar dan in de Kassl-sfeer. Omgekeerd zullen we met Kassl, bijvoorbeeld, ook niet gauw stuks in sweaterstof uitbrengen.'

Een luxemerk dat in zee gaat met een fast fashion brand als Zara. Waren ze niet bang voor kritiek? 'Op voorhand wel, maar dat is snel verdwenen door de manier waarop het gelopen is. Wat me vooral verrast heeft, is hoe dicht onze waarden bij elkaar liggen. Aan de basis is Zara nog altijd een familiebedrijf, en dat voel je. De gedrevenheid en precisie waarmee ze op zoek gaan naar de beste kwaliteit is heel vergelijkbaar met de onze.'

