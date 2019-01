Karl Lagerfeld niet aanwezig op show van Chanel tijdens modeweek

Lagerfeld begroet normaal gezien altijd het publiek na een show, maar dinsdag verscheen niet hij. Zijn rechterhand en de creatief directeur van de studio, Virginie Viard, verving hem op het podium.

Later liet Chanel weten dat Lagerfeld de show aan zich voorbij had laten gaan omdat hij moe was. Toch zijn er heel wat speculaties over de gezondheid van het 85-jarige icoon. Patricia Riekel, de voormalige hoofdredacteur van het Duitse lifestyleblad Bunte, noemde zijn afwezigheid "een schande". "Iedereen die naar de shows komt, wil Karl Lagerfeld eren. Iedereen zal zich nu afvragen: Wat is er gebeurd? Waarom kwam hij zelf niet opdagen?", aldus Riekel aan de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De collectie is geïnspireerd op de achttiende eeuw. De klassieke tweedlooks werden versierd met pluimen en de zeemeerminnensnit was alomtegenwoordig. De bruidslook kreeg een opvallende twist: een glitterbadpak en bijhorende badmuts.

Lagerfeld is, met zijn donkere zonnebril, witte kraag en zwarte handschoenen, een van de bekendste modeontwerpers ter wereld. Hij is de artistiek directeur van modehuizen Chanel en Fendi en zijn eigen label. (Belga/LP)