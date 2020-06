De Amerikaanse muzikant, producer en designer Kanye West slaat de handen in elkaar met de keten Gap. Nu rijst de vraag: kan Kanye's Yeezy de winkelketen redden van de ondergang?

Vanaf 2021 liggen er ontwerpen van Yeezy, het modelabel van Kanye West, in de rekken van Gap. Het is geen eenmalige samenwerking, want het contract tussen de retailer en de ontwerper loopt voor maar liefst tien jaar. Yeezy Gap zal kleding maken voor mannen, vrouwen en kinderen.

Het Yeezy designteam en het ontwerpteam van Gap kruipen samen achter de tekentafel. Kanye West heeft alvast de Nigeriaans-Britse ontwerpster Mowalola Ogunlesi aangesteld als design director van deze samenwerking.

Kanye West sprak zijn wens om de handen in elkaar te slaan met Gap jaren geleden voor het eerst uit. Als tiener werkte hij in een Gapfiliaal en het merk is altijd in zijn achterhoofd blijven zitten. In 2015 sprak hij overigens de gevleugelde woorden 'ik wil de Steve Jobs van Gap worden' uit. Door met de retailer samen te werken kan hij aan meer democratische prijzen kleding op de markt brengen. Zijn Yeezy-collectie is immers niet voor iedereen weggelegd, met prijzen die starten bij 200 dollar voor een top.

Hoge verwachtingen

'We zijn erg enthousiast om Kanye terug in de Gap-familie te verwelkomen als een creatieve visionair, die verder bouwt op de esthetiek en het succes van zijn merk Yeezy. Samen zullen we een next-level samenwerking aangaan,' stelt Mark Breitbard, Global Head van Gap.

Zowel Kanye als Breitbard lijken te geloven dat dit een lucratieve samenwerking zal zijn. 'Deze samenwerking is voordelig voor zowel Gap als Yeezy', schrijven ze zelf in hun persbericht. Kanye West ontvangt royalty's en kan tot 8.5 miljoen dollar in aandelen ontvangen als de collectie bepaalde targets haalt.

Zwarte sneeuw

Er ligt veel druk op de schouders van Kanye West. Het gaat allesbehalve goed met Gap en de coronacrisis heeft nog meer roet in het eten gestrooid. De verkoopcijfers dalen al jaren en de voorbije maanden sloten 3300 winkels de deuren, werden heel wat personeelsleden ontslagen en de bestelde goederen van maart en april werden geannuleerd. Gap staat ook op de zwarte lijst van merken die hun bestellingen in Bengaalse fabrieken nog steeds niet betaald hebben. Daarnaast wordt de keten ook aangeklaagd door twee winkelcentra omdat de huur niet betaald wordt.

Financieel staat de retailer er momenteel dus behoorlijk slecht voor. Hopelijk kan Kanye West wat van zijn zelfverklaarde goddelijke eigenschappen inschakelen om Gap uit de put te halen.

Vanaf 2021 liggen er ontwerpen van Yeezy, het modelabel van Kanye West, in de rekken van Gap. Het is geen eenmalige samenwerking, want het contract tussen de retailer en de ontwerper loopt voor maar liefst tien jaar. Yeezy Gap zal kleding maken voor mannen, vrouwen en kinderen. Het Yeezy designteam en het ontwerpteam van Gap kruipen samen achter de tekentafel. Kanye West heeft alvast de Nigeriaans-Britse ontwerpster Mowalola Ogunlesi aangesteld als design director van deze samenwerking. Kanye West sprak zijn wens om de handen in elkaar te slaan met Gap jaren geleden voor het eerst uit. Als tiener werkte hij in een Gapfiliaal en het merk is altijd in zijn achterhoofd blijven zitten. In 2015 sprak hij overigens de gevleugelde woorden 'ik wil de Steve Jobs van Gap worden' uit. Door met de retailer samen te werken kan hij aan meer democratische prijzen kleding op de markt brengen. Zijn Yeezy-collectie is immers niet voor iedereen weggelegd, met prijzen die starten bij 200 dollar voor een top. Hoge verwachtingen'We zijn erg enthousiast om Kanye terug in de Gap-familie te verwelkomen als een creatieve visionair, die verder bouwt op de esthetiek en het succes van zijn merk Yeezy. Samen zullen we een next-level samenwerking aangaan,' stelt Mark Breitbard, Global Head van Gap. Zowel Kanye als Breitbard lijken te geloven dat dit een lucratieve samenwerking zal zijn. 'Deze samenwerking is voordelig voor zowel Gap als Yeezy', schrijven ze zelf in hun persbericht. Kanye West ontvangt royalty's en kan tot 8.5 miljoen dollar in aandelen ontvangen als de collectie bepaalde targets haalt. Zwarte sneeuwEr ligt veel druk op de schouders van Kanye West. Het gaat allesbehalve goed met Gap en de coronacrisis heeft nog meer roet in het eten gestrooid. De verkoopcijfers dalen al jaren en de voorbije maanden sloten 3300 winkels de deuren, werden heel wat personeelsleden ontslagen en de bestelde goederen van maart en april werden geannuleerd. Gap staat ook op de zwarte lijst van merken die hun bestellingen in Bengaalse fabrieken nog steeds niet betaald hebben. Daarnaast wordt de keten ook aangeklaagd door twee winkelcentra omdat de huur niet betaald wordt. Financieel staat de retailer er momenteel dus behoorlijk slecht voor. Hopelijk kan Kanye West wat van zijn zelfverklaarde goddelijke eigenschappen inschakelen om Gap uit de put te halen.