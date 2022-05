Kant, Amerikaanse geschiedenis en Marilyn Monroe: dit was het Met Gala 2022

Het thema van de kostuumtentoonstelling in het New Yorkse Metropolitan Museum of Arts is dit jaar ‘In America: An Anthology of Fashion’. Elk jaar wordt de nieuwe expo voorafgegaan met een kostuumgala, waarbij bekende gezichten alles uit de kast halen. Dit jaar werd het evenement gehost door onder meer Blake Lively met haar man Ryan Renolds, Regina King en Lin-Manuel Miranda.

Het Met Gala is al decennia hét jaarlijks evenement waar modeliefhebbers naar uitkijken. Alle looks die de revue passeren op de befaamde ‘steps’ worden telkens uitvoerig bekeken en bekritiseerd. Traditiegetrouw wordt het gala telkens op de eerste maandag van mei georganiseerd, maar door corona werd de vorige editie naar september verplaatst.

Het thema van de nieuwe expo sluit naadloos aan op de vorige. Beiden verkennen de ontwikkeling, de impact en de invloeden van de Amerikaanse mode doorheen de tijd. De dresscode van het gala dit jaar was ‘Gilded Glamour’, een verwijzing naar het Gouden New York van de jaren 1870-1890. Een tijd van ongekende welvaart, culturele ontwikkelingen en industrialisatie.



De mode in deze periode was bovenal extravagant. Door innovaties en vernieuwende technologieën in de textielsector werd er steeds meer gevarieerd in stoffen en materialen. Veren, felle kleuren, the bigger, the better.

Duurzaamheid was de opvallende rode draad doorheen de looks van de sterren op het Met-bal. Sommige stuks waren vintage, hergebruikt of gemaakt van gerecycleerd materiaal. Benieuwd naar hoe de gasten het thema interpreteerde? Dit zijn volgens ons meest frappante, indrukwekkende en spraakmakende looks van het Met Gala 2022.

Kim Kardashian

Pete Davidson & Kim Kardashian tijdens het Met Gala (Photo by Gotham/Getty Images)

De realityster is een echte Met Gala-veteraan. Elk jaar opnieuw probeert ze met haar outfits de grenzen te verleggen. Dit jaar steelt ze de show met een gestroomlijnde vintage Jean-Louis-jurk, gedragen door niemand minder dan Marilyn Monroe. Het geblondeerde haar en de witte bonten jas vervolledigen het plaatje.

Kim Kardashian (Photo by Gotham/Getty Images)

Het aansluitende lichtbeige stuk, bezet met meer dan 6.000 kristallen, veroorzaakte een golf aan verontwaardiging toen de actrice het droeg in tijdens een serenade aan de Amerikaanse president, John F. Kennedy in 1962. Tot op heden is deze iconische jurk recordhouder van duurste jurk ooit verkocht tijdens een veiling, in 2016 werd het voor zo’n 4,8 miljoen dollar geveild.

Omwille van de historische waarde van het stuk, droeg Kim Kardashian de jurk maar voor enkele minuten. Backstage werd het jurk met uiterste voorzichtigheid opgeborgen en vervangen door een replica.

Kendall Jenner

Kendall Jenner (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

Modehuis Prada voorzag model Kendall Jenner van een op maat gemaakte zwarte, volumineuze satijnen rok, afgewerkt met handgemaakte ruches. Het bovengedeelte van geborduurde kant vervolledigt de look in combinatie met de lederen sandalen en bijpassende, driehoekige handtas.

De rest van haar look houdt Jenner eerder sober, maar de geblondeerde wenkbrauwen vallen op.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz attends (Photo by John Shearer/Getty Images)

Lenny Kravitz (Photo by Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue )

De zanger combineert een doorschijnend korset met een zwarte kanten cape, afgewerkt met een lederen broek. Voor een verrassingsoptreden in het museum, veranderde de zwarte look in een felgele ensemble, in slangenhuidleer. De outfit werd op maat gemaakt voor de zanger, door Amerikaans fashionlabel Chrome Hearts.

Stromae

Stromae (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

Belgische trots Stromae mocht voor de allereerste keer de legendarische trappen van het Met beklimmen. Voor de gelegenheid droeg hij een op maat gemaakt geruit pak, uit een collectie van zijn eigen label Mosaert. De sieraden waarmee de outfit afgewerkt wordt, zijn vintage Cartier. De zanger koos er opvallend voor om dezelfde outfit te dragen waarmee hij te zien is op de cover van zijn nieuwste album ‘Multitude’.

Billie Eillish

Billie Eilish (Photo by John Shearer/Getty Images)

Billie Eillish belichaamt het thema ‘Gilded Glamour’ met haar jurk en korset, ontworpen door Alessandro Michele van modehuis Gucci. Door middel van zelfgekozen accessoires maakt ze de outfit eigen, en krijgt het geheel een gothic twist. De jurk zelf werd volledig gemaakt van gerecycleerde materialen. Haar beige platformhoge schoenen werden vervaardigd van vegan leer en maken het duurzame plaatje compleet af.

Jared Leto en ontwerper Alessando Michele

Alessandro Michele & Jared Leto (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Neen, je ziet niet dubbel. Zanger en acteur Jared Leto en ontwerper van modehuis Gucci Alessandro Michele droegen exact dezelfde outfit, met exact dezelfde haarstijl en accessoires. De crèmekleurige blazers worden afgewerkt met geborduurde boeketten, met een felroze vlinderdas als blikvanger. De twee mannen poseerde zelfs op dezelfde manier, om zo de tweeling-illusie te versterken.

Jared Leto schrikt er niet voor terug om voor extravagante en ophefmakende outfits te kiezen tijdens het Met Gala. Zo droeg hij tijdens het Met van 2019 een luguber wassen beeld van zijn eigen hoofd in zijn handen.

Blake Lively

Blake Lively & Ryan Reynolds (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

Blake Lively (Photo by Gotham/Getty Images)

Co-host van het evenement Blake Lively stal de show toen de strik van de op maat gemaakte Versace jurk getransformeerd werd in een lange lichtblauwe sleep. Ook de bijpassende lange handschoenen krijgen opeens een blauwe tint. De jurk met koperkleurige details verwijst naar de New Yorkse architectuur. In het bijzonder het bekende Vrijheidsbeeld, wat ook van koper werd gemaakt.

Quannah Chasinghorse

NEW YORK, NEW YORK – MAY 02: (Exclusive Coverage) Quannah Chasinghorse arrives at The 2022 Met Gala Celebrating “In America: An Anthology of Fashion” at The Metropolitan Museum of Art on May 02, 2022 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue )

Model en activiste Quannah Chasinghorse maakte een statement tijdens het Gala door haar inheemse roots te verwerken in haar outfit. De hemelblauwe jurk werd ontworpen door Prabal Gurung en de opvallende kralenjuwelen door Antelope Women Designs, een juwelenlabel gerund door Amerikaanse inheemse ontwerpers. Haar gevlochten haar, versierd met prachtige veren, weerspiegelde haar persoonlijke stijl en gaf het geheel met een modernere toets.