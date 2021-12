Is de wereld om zeep? Of is er nog hoop dat het beter kan? In de podcast 'Doendenkers' gunnen vier inspirerende denkers ons een blik in hun hoofd. Deze week: lingerieontwerpster Murielle Scherre van La fille d'O. 'Zelfliefde is de basis van alles.'

Ze heeft lef, ze heeft smaak en ze weigert zich te plooien naar andermans verwachtingen. Als lingerieontwerpster is Murielle Scherre al bijna twintig jaar de frisse wind in een erg traditionele sector. Dit jaar verbaasde ze vriend en vijand met een inclusieve genderneutrale lingeriecollectie, die ze samen met Sébastien Munier ontwierp. Een huzarenstuk dat ontzetten veel creativiteit en mentale flexibiliteit vergde:

'Ik had heel veel stress om met deze collectie naar buiten te komen. De LGBTQI+-community is heel gevoelig en er is heel weinig dat voor hen gemaakt is. Zelf val ik ook buiten die community. Ik ben dus ongeveer de slechtste persoon om aan zo'n project als dit te beginnen. Ik ben ook heel verbaal en heb veel mensen in de gordijnen gejaagd, veel fouten gemaakt. Die andere voornaamwoorden zitten nog niet in mijn systeem, ik heb dat echt moeten leren. Maar de enige manier om iets te leren, is door het te doen. Als je leert rolschaatsen, dan is het ergste wat je kan overkomen dat je een paar botten breekt. Als je met mensen omgaat ligt dat anders. Ik vrees dat ik veel mensen blauwe plekken bezorgd heb. Dat is het leergeld dat ik betaald heb.'

Murielle Scherre ontwerpt niet alleen lingerie. Ze schreef ook boeken, maakte haar eigen versie van een pornofilm en neemt regelmatig een camera ter hand. In deze podcast praat Rik De Bruycker met de ontwerpster over het doorbreken van oude normen, de schaduwzijde van fast fashion en zelfliefde.

'Zelfliefde is de basis van alles. Je moet weten wat je waard bent en wat je kunt. Daardoor kan je ook effectief doen waar je goed in bent. Dat is wat ik mijn klanten wil meegeven.'

