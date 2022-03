De 22-jarige studentondernemer Francesca Kitoko ging in zee met De Kringwinkel Antwerpen en sociaal maatwerkbedrijf KUNNIG voor een tweedehands kledinglijn. De ontwerpster selecteerde tweedehands stuks in De Kringwinkel en combineerde deze met gekleurde Afrikaanse stoffen.

Als mode je passie is en je van kindsbeen af creatief bezig bent met stoffen, is een eigen modelabel oprichten een logisch vervolg. 'Stoffen uitknippen en met de hand naaien op een kledingstuk deed ik al als klein meisje,' vertelt marketingstudente Francesca Kitoko. In 2016 besliste ze dan ook om Kameni Fashion, vernoemd naar haar grootmoeder, op te richten. Het begon met een kleine collectie chokers uit Afrikaanse reststoffen, die ze kleinschalig verkocht aan haar medeleerlingen.

Omdat Francesca duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, werkt ze graag met tweedehandskleding. Eerder werkte ze al samen met De Kringwinkel van Aalst en voor haar tweede collectie klopte de ontwerpster aan bij Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. 'De kledingindustrie is één van de meeste vervuilende sectoren. Door de collectie te laten vertrekken vanuit een tweedehands aanbod zorgt Francesca voor een duurzaam alternatief,' klinkt het bij Louise van De Kringwinkel.

Tweede leven

De Afrikaanse stoffen die de ontwerpster combineert met de tweedehandskleding vindt ze bij kleermakers. 'Negentig procent van de stoffen zijn restjes van Afrikaanse kleermakers in de Matongewijk. Ze zouden in de vuilnisbak belanden als ik ze niet recupereerde,' klinkt het. 'Ik ga langs bij kleermakers met verschillende Afrikaanse achtergronden. De stoffen zijn dus een mix van allerlei traditionele prints.'

Om naast het ecologische luik ook het sociale aspect te verzekeren, sloegen Francesca en De Kringwinkel Antwerpen de handen in elkaar het met sociaal naaiatelier KUNNIG. Zij verzorgden het stikwerk onder toeziend oog van ontwerpster Francesca. 'Met ons naai- en retoucheatelier in circuit willen we onze sociale werkplaats meer toegankelijk maken voor het grote publiek, deze samenwerking sloot daar naadloos bij aan,' licht Kurt de Worm van KUNNIG toe.

'Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg', vertelt Francesca. 'Ik hoop dan ook dat andere ondernemende jongeren dit verhaal als voorbeeld zien dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden. Er zijn verschillende instanties die je kunnen ondersteunen, dus klop gerust bij hen aan.'

Kameni Fashion x De Kringwinkel Antwerpen © GF

PRAKTISCH De collectie is vanaf vrijdag 25/03 te koop in De Kringwinkel aan het Nieuw Zuid in circuit en in De Kringwinkel aan de Meir. De collectie wordt feestelijk gelanceerd met een late night shopping event in De Kringwinkel in circuit op het Nieuw Zuid in Antwerpen. Lanceringsevenement: vrijdag 25 maart om 18u Circuit: Jef Cassiersstraat 29, 2000 Antwerpen (Nieuw Zuid)

Als mode je passie is en je van kindsbeen af creatief bezig bent met stoffen, is een eigen modelabel oprichten een logisch vervolg. 'Stoffen uitknippen en met de hand naaien op een kledingstuk deed ik al als klein meisje,' vertelt marketingstudente Francesca Kitoko. In 2016 besliste ze dan ook om Kameni Fashion, vernoemd naar haar grootmoeder, op te richten. Het begon met een kleine collectie chokers uit Afrikaanse reststoffen, die ze kleinschalig verkocht aan haar medeleerlingen. Omdat Francesca duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, werkt ze graag met tweedehandskleding. Eerder werkte ze al samen met De Kringwinkel van Aalst en voor haar tweede collectie klopte de ontwerpster aan bij Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. 'De kledingindustrie is één van de meeste vervuilende sectoren. Door de collectie te laten vertrekken vanuit een tweedehands aanbod zorgt Francesca voor een duurzaam alternatief,' klinkt het bij Louise van De Kringwinkel. Tweede leven De Afrikaanse stoffen die de ontwerpster combineert met de tweedehandskleding vindt ze bij kleermakers. 'Negentig procent van de stoffen zijn restjes van Afrikaanse kleermakers in de Matongewijk. Ze zouden in de vuilnisbak belanden als ik ze niet recupereerde,' klinkt het. 'Ik ga langs bij kleermakers met verschillende Afrikaanse achtergronden. De stoffen zijn dus een mix van allerlei traditionele prints.' Om naast het ecologische luik ook het sociale aspect te verzekeren, sloegen Francesca en De Kringwinkel Antwerpen de handen in elkaar het met sociaal naaiatelier KUNNIG. Zij verzorgden het stikwerk onder toeziend oog van ontwerpster Francesca. 'Met ons naai- en retoucheatelier in circuit willen we onze sociale werkplaats meer toegankelijk maken voor het grote publiek, deze samenwerking sloot daar naadloos bij aan,' licht Kurt de Worm van KUNNIG toe. 'Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg', vertelt Francesca. 'Ik hoop dan ook dat andere ondernemende jongeren dit verhaal als voorbeeld zien dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden. Er zijn verschillende instanties die je kunnen ondersteunen, dus klop gerust bij hen aan.'