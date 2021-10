In de nasleep van de coronacrisis staat er in ons land een leger nieuwe ontwerpers klaar. Tijdens de Week van de Belgische Mode zetten we op Weekend.be elke dag een opvallende nieuwkomer in de schijnwerpers. Vandaag: Juna Fae, een duurzaam juwelenmerk dat werkt met lab grown diamanten.

In de kledingindustrie is duurzaamheid al veel langer een begrip, maar in de juwelenbranche valt die term opvallend minder vaak. Zeker als het over diamanten gaat, is de oorsprong en duurzaamheid van een juweel niet gemakkelijk te achterhalen. Daar willen de zussen Nathalie, Lisa en Stefanie Koulouris verandering in brengen met hun juwelenmerk Juna Fae. Hun dromerige ringen zijn gemaakt van gerecycleerd goud en diamanten uit een lab. 'Een diamanten juweel is het ultieme liefdesgeschenk, maar weinig mensen staan stil bij de ecologische en sociale impact ervan', klinkt het. Stefanie Koulouris vertelt ons over het bijzondere productieproces van deze lab grown diamanten, haar inspiratiebronnen en de samenwerking met haar twee zussen.

HET IDEE

'We droomden al heel lang van een project met z'n drieën, maar de timing zat nooit goed. Tot Nathalie en ik allebei een kind kregen. Het moederschap triggerde belangrijke toekomstvragen. We piekerden allebei over hoe we onze kroost een betere wereld cadeau konden doen. Ik heb jarenlang gewerkt in de cosmeticasector. Mijn twee zussen werken in de modewereld. Daar is duurzaamheid al veel langer een begrip, in de juwelenbranche ligt dat anders. Bovendien groeide ik op vlakbij de diamantwijk. Dat zette me aan het denken: kunnen we daar geen duurzaam alternatief voor voorzien? Zo werd Juna Fae geboren.'

null © Joris Casaer

DE ENE STEEN IS DE ANDERE NIET

Duurzaamheid werd het belangrijkste criterium voor het merk. Daarom opteerde het trio voor gerecycleerd 18 karaats goud en diamanten die in een CO2-neutraal lab gekweekt worden. 'De synthetische diamanten, zoals de diamantsector deze soort ietwat neerbuigend noemt, zijn in geen enkel opzicht te onderscheiden van de natuurlijke variant. De samenstelling is optisch, fysisch en chemisch volledig identiek: een edelsteenkundige heeft zeer gespecialiseerde machines nodig om het verschil te zien. Diamanten in de natuur ontstaan door koolstof dat op een zeer grote diepte in de aardkorst wordt samengeperst op een zeer hoge temperatuur. Dat proces is perfect na te bootsen in een lab. Meer zelfs: lab grown diamanten zijn vaak zuiverder, omdat de productieprocessen niet verstoord worden door bijvoorbeeld CO2-uitstoot of andere natuurlijkverschijnselen.'

'Niet uit uitzicht, maar wel de sociale en ecologische impact maakt dus het grote verschil. De ontginning van natuurlijke diamanten gaat gepaard met ontbossing, waterverspilling, uitbuiting van vrouwen en kinderen en veel arbeidsongevallen. Dat heb je allemaal niet bij cultuurdiamanten. Prijsgewijs zijn ze ook interessanter. Zuivere, grote diamanten - denk aan 1 karaat en hoger - zijn in de natuur erg zeldzaam en dus ook erg duur. Dan kan een lab-variant tot 50 keer goedkoper uitvallen.Bij kleine diamanten is het verschil iets minder groot, omdat je ook bij lab grown diamanten slijpkosten betaalt. Ondanks al die voordelen, blijft de Europese diamantenmarkt erg traditioneel. In de V.S. staan ze op dat vlak al een pak verder. Pandora is het eerste grote merk dat een paar maanden geleden heeft aangekondigd om voortaan enkel met de lab grown diamanten te werken.'

TRIAL AND ERROR

Hoewel het trio al vrij snel wist wat ze precies wilden maken, was het geen sinecure om die droom om te zetten naar de praktijk. 'Als kind wilde ik altijd al kunst studeren. Dit is eindelijk een project waarin ik mijn creativiteit kan botvieren. Ik lees heel veel over de zetting van diamanten en weet goed wat ik wil, maar juwelen maken is ook erg technisch. Bij de goudsmid moet ik soms vaststellen dat bepaalde ontwerpen niet mogelijk zijn. Ook het vinden van de juiste partners was een huzarenstuk. We wilden enkel in zee gaan met mensen die onze visie delen en we hadden geen uitgebreid netwerk in de sector. Omdat we per se met gerecycleerd goud wilden werken dat niét gemengd wordt met ander goud, was het een moeizame zoektocht om een goudsmid in Antwerpen te vinden. Maar de aanhouder wint.'

. © Joris Casaer

STAPELBAAR

De eerste collectie, die net gelanceerd is, bestaat uit zestien ringen in dromerige vormen, met een lichte bohemian toets. 'Ik haal mijn inspiratie uit de natuur en begin dan te tekenen. Oorspronkelijk had ik 32 ringen ontworpen, maar na een democratische stemming is daar de helft van overgebleven. De ringen zijn zo gemaakt dat je ze onderling gemakkelijk kan combineren of op elkaar stapelen. Zo creëer je met een paar ringen toch heel verschillende looks.'

. © Joris Casaer

FAMILIEBAND

In een zaak stappen met je zussen is niet zonder risico, maar het experiment draait in dit geval goed uit. 'We hebben ontdekt dat we ontzettend complementair zijn. Ik neem het creatieve deel voor mijn rekening, Lisa blijkt een kei te zijn in planning en Nathalie is degene die zorgt dat er schot in de zaak komt. We hadden altijd al een uitstekende band, maar die is nu nog hechter geworden. We vertrouwen elkaar blindelings, en ook elkaars kritiek incasseren we zonder moeite.'

Momenteel zijn er nog geen plannen om een fysieke shop te openen. Wie meer info wil of twijfelt over de ringmaat, kan een digitale afspraak aanvragen op de website of langskomen bij de zussen thuis. Op termijn komt er mogelijks een pop-up, of hopen ze samenwerkingen met concept stores aan te gaan.

Meer info via junafae.com

IN HET KORT: Stefanie Koulouris Haalt inspiratie uit... Verhalen, natuurelementen en de vintage juwelen van mijn grootmoeder. Elke ring heeft een verhaal en is vernoemd naar een bloem of plant. Eet graag bij... Chicane in Antwerpen. Een mooi restaurant met veel licht, super verse ingrediënten en vegetarische opties te over. De kaart verandert ook voortdurend. Shopt bij... Ellen Knits. Haar fair trade truien zijn zalig zacht. Online winkel ik regelmatig bij Sezane: zij hebben veel aandacht voor details en vakmanschap. Drinkt koffie in... Caffenation in het groen kwartier in Antwerpen. Dat is een super leuke buurt om te vertoeven. Ontspant graag met... De Handmaid's Tale, een intrigerende serie die erg dicht bij de realiteit komt. Het basisidee is dat de mensheid zichzelf om zeep geholpen heeft en dat vrouwen niet meer vruchtbaar zijn door de vele vervuiling. Vervolgens keren ze terug naar de roots met groenten uit eigen tuin, ver weg van de industrialisering. Dat zet aan tot nadenken.

