Justin Bieber boos op nieuwe H&M-collectie met zijn hoofd erop: ‘Deze troep heb ik niet goedgekeurd’

Kledingketen H&M bracht een collectie uit met het hoofd van Justin Bieber, maar zou daarvoor geen toestemming hebben gevraagd aan de zanger.

Via zijn persoonlijke Instagram vraagt Bieber zijn fans nu om de nieuwe collectie van H&M niet te kopen. ‘Deze collectie is troep’, klinkt het in een Instagramstory. ‘Ik gaf geen toestemming of goedkeuring. Koop dit niet.’

De nieuwe collectie bestaat onder andere uit t-shirts, hoodies en truien met het hoofd van de zanger en quotes van zijn nummers. De kledingketen verklaarde aan Page Six Style dat ze de juiste stappen namen: ‘Net als bij alle andere gelicentieerde producten en partnerschappen heeft H&M de juiste goedkeuringsprocedures gevolgd’, klinkt het. Bieber ontkent dat laatste daarentegen: ‘Ik keurde helemaal niets goed van deze collectie. Als ik jullie was, zou ik deze troep niet kopen’, aldus Bieber in een Instagramverhaal.