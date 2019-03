Nina (22) organiseert voor de derde keer een kledingruil in Antwerpen. Haar doel? 'Mensen laten nadenken over de waarde van kledij.'

Wat als de mode-industrie van 'Take, Make, Waste' naar 'Make, Use, Return' zou evolueren? Of met andere woorden, wat als we een kledingstuk niet als wegwerpproduct zien, maar als iets kostbaars waar we zo goed mogelijk zorg voor dragen en aan het eind van z'n leven recycleren om er opnieuw iets moois van te maken? Dat is waar jonge onderneemster Nina Maat van droomt. De 22-jarige Nina studeert politieke wetenschappen en milieuwetenschappen en richtte Antwerp Circular op uit eigen initiatief.

Na succesvolle edities in het ModeMuseum en het MUHKA organiseert ze opnieuw een Antwerp Fashion Exchange. Op zondag 31 maart kunnen modeliefhebbers de kleding die ze niet meer dragen, ruilen voor wat anderen hebben meegebracht bij JJHouse. Naast kleding ruilen kan je ook terecht bij vernieuwende ondernemers die werken met reststromen of aansluiten bij een plantaardige brunch.

Ruil je kleding met die van anderen tijdens Fashion Exchange © Nathalie Dembinski

'Mode is een dankbaar thema om het verhaal van de circulaire economie te vertellen', licht Nina toe. 'Iedereen draagt kleren. Zelfs als je niet geïnteresseerd bent in mode, heb je thuis een kast met kledingstukken. Ik hoop dat bezoekers niet alleen plezier zullen beleven, maar ook wat meer te weten komen over wat circulaire economie nu precies is. Voor je klaar bent om mee te stappen in een maatschappelijke shift, moet je goed geïnformeerd zijn.'

Ruilen voor een propere planeet

Door een kledingruil op poten te zetten, spreekt Nina ook mensen aan die (nog) niet actief bezig zijn met circulariteit. 'Wie weet moedig ik hen zo wel aan om eens stil te staan bij de waarde van kledij.' En die waarde wordt niet aangetoond door afgedankte kleding om te zetten in hard cash, maar door de aanwezigen onderling kleding te laten ruilen.

Het evenement zelf is gratis toegankelijk en kleding ruilen doe je aan de hand van jetons met een kleurencode. Afhankelijk van het merk (fast fashion of meer high end) krijg je jetons die ingeruild kunnen worden voor iets nieuws binnen dezelfde waarde. Wat er overblijft, doneert Antwerp Circular aan het goede doel De Collectie. 'Het verschil met een closet sale is dat ik niet wil aanzetten tot winst maken met afgedankte kledij om vervolgens opnieuw nieuwe trends te gaan shoppen. Het is een manier om mensen te laten stilstaan bij de impact van mode op het milieu', klinkt het.

Het is een verhaal van aantrekken in plaats van afstoten: 'Op een duurzame manier met mode omgaan kan ook leuk zijn en je hoeft je stijl er niet voor te laten. Door er een gezellig event aan te koppelen, trek ik bezoekers het duurzaamheidsverhaal binnen. Of het zal blijven hangen weet ik niet, maar als er al enkelen nieuwsgierig zijn geworden, is mijn opzet geslaagd.'