Hij showde nog maar net op London Fashion Week als een van de jonge wolven van Fashion East en mag al een gevestigd Italiaans modehuis leiden: het gaat de jonge ontwerper Maximilian Davis (26) voor de wind.

Salvatore Ferragamo, het Italiaanse modehuis dat werd opgericht in 1927 en vooral bekend staat als ledermerk, kondigt een nieuwe creatieve leider aan. Paul Andrew, de vorige creatief directeur van het label, stapte vorig jaar op nadat hij vijf jaar aan het roer had gestaan. Zijn vertrek viel samen met herstructureringen van het familiebedrijf. Toen werd gemeld dat een in-house designteam het ontwerpen van de collecties op zich zou nemen.

Maximilian Davis werd geboren in Manchester en leerde als kind al de kneepjes van het vak van zijn grootmoeder, die hem toonde hoe je een naaimachine moet bedienen. Zijn modeopleiding kreeg hij aan het London College of Fashion en bij de merken Grace Wales Bonner, Asai, Supriya Lele en Mowalola leerde hij het klappen van de zweep. Twee jaar geleden richtte de ontwerper z'n eigen merk op vanuit zijn slaapkamer. Sterren zoals Rihanna, Dua Lipa en Kim Kardashian zijn al gespot in zijn creaties. David verweeft hints naar zijn afkomst - het Caraïbische Trinidad - in zijn elegante en sensuele ontwerpen. Onlangs werd de modeontwerper geselecteerd als een van de twintig semifinalisten voor de prestigieuze LVMH Young Designers-prijs. Davis trok zich echter terug uit de wedstrijd, waarschijnlijk omdat hij net te horen had gekregen dat Ferragamo hem zou inlijven.

'Ik ben diep vereerd dat ik door Ferragamo gevraagd ben en dankbaar voor de kans om voort te bouwen op het rijke en diepgaande erfgoed van het huis,' zei Davis in een aankondigingspost op Instagram. 'Ferragamo staat voor een toewijding aan tijdloze elegantie en verfijndheid die ik ongelooflijk inspirerend vind. Ik kijk ernaar uit om mijn visie te verwoorden, versterkt door de codes van Italiaans vakmanschap, kwaliteit en innovatie.'

Davis neemt de rol van creatief directeur bij Ferragamo op vanaf 16 maart 2022.

Salvatore Ferragamo werd tussen 1923 en zijn dood in 1960 beschouwd als 's werelds meest innovatieve schoenmaker, die enorm geliefd was bij Hollywoodsterren als Joan Crawford en Audrey Hepburn. Hij was de drijvende kracht van belangrijke schoentrends, zoals de sleehak en de plateauzool. Na de dood van de oprichter in 1960, zetten zijn weduwe en kinderen het in Firenze gevestigde bedrijf voort en lieten het uitgroeien tot een wereldwijde luxe-krachtpatser met een internationale fanclub.

