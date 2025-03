Jonathan Anderson verlaat Spaans modehuis Loewe na 11 jaar

De Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson stapt op als creatief directeur van het Spaanse luxehuis Loewe, zo is vanochtend bevestigd. De aankondiging komt niet als een verrassing. Er werd al stevig gespeculeerd over de volgende stap van Anderson en de afwezigheid van shows van Loewe op de Paris Fashion Week dit seizoen viel op.

Jonathan Anderson transformeerde Loewe van een klein, gerenommeerd Spaans leder- en parfummerk in een wereldwijd luxemerk. De AW 2025 collectie, die eerder deze maand tijdens een intieme presentatie in Parijs werd getoond, zal zijn laatste zijn. Wie Anderson zal opvolgen bij Loewe is nog niet aangekondigd. Officieel is het ook nog niet bekend wat de volgende stap van Anderson is. Volgens WWD is het in Parijs echter een publiek geheim dat Anderson naar Dior gaat – en daar misschien al is begonnen aan de mannencollectie van voorjaar 2026.



In een statement van Loewe lezen we dat het modelabel een ‘uitzonderlijke groei’ heeft doorgemaakt onder zijn leiding en, volgens chief executive officer Pascale Lepoivre, ‘is gestegen naar nieuwe hoogten met internationale erkenning. Wat hij heeft bijgedragen aan Loewe gaat verder dan creativiteit. Hij heeft een rijke en eclectische wereld opgebouwd, met sterke fundamenten in ambacht waardoor het huis nog lang na zijn vertrek zal floreren.’

Ambitieus en speels

Ook Anderson zelf heeft niets dan lovende woorden voor zijn tijd bij Loewe. ‘Als ik terugblik op de afgelopen elf jaar, heb ik het geluk gehad omringd te zijn door mensen met de verbeelding, de vaardigheden, de vastberadenheid en de vindingrijkheid om “ja” te zeggen op al mijn wild ambitieuze ideeën,’ klinkt het in een afscheidsbericht van Anderson. ‘Terwijl mijn hoofdstuk ten einde loopt, zal het verhaal van Loewe nog vele jaren doorgaan en ik zal met trots toekijken hoe het geweldige Spaanse merk dat ik ooit mijn thuis noemde verder groeit.’

De stijl van Anderson bij Loewe werd gekenmerkt door eigenzinnige samenwerkingen, met bijvoorbeeld Studio Ghibli, en ludieke campagnes. Zijn laatste wapenfeit? Een campagne met bodybuilders en ridders in vol ornaat die naast modellen poseren.

Anderson wist met zijn ontwerpen voor Loewe en zijn eigen merk JW Anderson de voorbije jaren heel wat prijzen binnen te rijven, waaronder de International Designer of the Year Award bij de 2023 CFDA Fashion Awards, de 2022 WWD Honor for Womenswear Designer of the Year, de Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion in 2023 en Designer of the Year bij de British Fashion Awards in 2024 en 2023. Wat hij de komende jaren dus ook zal doen – Dior of iets totaal anders – het wordt haast zeker een succes.

