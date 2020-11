Na meer dan tien jaar brengt ontwerpster Jil Sander weer een collectie uit met Uniqlo.

Wat is het verschil tussen je collectie nu en tien jaar geleden?

Jil Sander: 'Mijn design is niet veranderd. Ik zoek nog steeds naar bedrieglijk simpele, maar gesofisticeerde oplossingen. Maar de wereld is wel veranderd. In tijden van crisis keren we terug naar de essentie. Kleren moeten ons beschermen en ons het gevoel geven dat we alles aankunnen. Nu social distancing de norm is, is het belangrijk om het aura van het individu te bewaren. Daarom ben ik meer dan ooit op zoek gegaan naar driedimensionale vormen en beweging. Dat hebben we bereikt door het gebruik van kwaliteitsstoffen, interessante weefsels en een beperkt maar helder kleurenpalet.'

© peter lindbergh

Hoe ga je te werk?

'Ik teken niet, maar ontwerp op het lichaam en doe veel pasbeurten. Dat proces leidt me tot nieuwe vormen en proporties. Mijn ogen zijn mijn sterkste instrument. Ik zie het wanneer iets niet werkt of gedateerd is, maar ook als het goed zit. Ik houd altijd mijn klanten en hun diverse noden in gedachten. Hun lichaamsbouw, lengte en huidskleur zijn heel uiteenlopend, dus probeer ik zoveel mogelijk combinaties en afwisseling in een collectie te steken.'

Je streeft altijd naar perfectie. Hoe houd je het designniveau hoog en de prijzen laag?

'Het is ons doel om high-end verfijning te brengen tegen een democratische prijs. Dat was elf jaar geleden zo, toen we met +J voor Uniqlo begonnen, en dat is nu niet anders. 'Kwaliteit voor het volk' was en is onze formule. Dat is een uitdaging, geef ik toe. Maar ik ben ervan overtuigd dat we alle obstakels hebben overwonnen en een collectie hebben gemaakt waar onze klanten van zullen houden.'

Beschikbaar vanaf 20 november, uniqlo.com

