Jeremy Scott verlaat Italiaans modehuis Moschino na tien jaar dienst

De Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott werd in oktober 2013 aangesteld als creatief directeur van het merk. Na tien jaar verlaat hij het modehuis. Scott bracht als ontwerper voor Moschino steevast een dosis humor naar de modeweken en de rode lopers.

Scott kondigt zijn vertrek als creatief directeur aan via Instagram. Hij blikt terug op de periode bij Moschino als “een prachtige viering van creativiteit en verbeelding” en en stelt dat hij plezier putte uit het creëren van ontwerpen die eeuwig zullen verder leven.

“Ik heb het geluk dat ik de kans heb gekregen om te werken met de creatieve krachtpatser Jeremy Scott,” reageert Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter van Moschino’s moederbedrijf Aeffe. “Ik wil hem bedanken voor zijn 10 jaar inzet voor het huis van Franco Moschino en voor het introduceren van een uitgesproken en vreugdevolle visie die voor altijd deel zal uitmaken van de geschiedenis van Moschino.”

1/12 Katy Perry als kandelaar tijdens het Met Gala in 2019, een creatie van Jeremy Scott voor Moschino © Getty 2/12 Moschino Spring/Summer 2015 © Getty 3/12 Bella Hadid tijdens de Moschino show Spring/Summer 2016 © Getty 4/12 Moschino Autumn/Winter 2014 © Getty 5/12 Moschino Autumn Winter 2014 © Getty 6/12 Gwen Stefani op het Met Gala in 2019 in een Moschino look © Getty 7/12 Miley Cyrus © Getty 8/12 Zendaya in Moschino tijdens de Australische première van The Greatest Showman (2017) © Getty 9/12 Moschino show tijdens Milan Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2023/2024, de laatste show van Jeremy Scott voor Moschino © Getty 10/12 Gigi Hadid – Moschino Spring Summer 2020 © Getty 11/12 Opblaasbare mode bij Moschino Spring/Summer 2023 © Getty 12/12 Lizzo op de rode loper van de BRIT Awards 2020 © Getty

Humor

Als opvolger van creatief directeur Rossella Jardini, die de fakkel van Franco Moschino overnam, borduurde Scott voort op de tongue-in-cheek humor van de oprichter. Toen Scott in oktober 2013 het creatieve roer overnam, bracht hij een frisse energie naar Moschino, een merk dat volgens the Business of Fashion in de jaren tachtig floreerde, maar na de dood van oprichter Franco Moschino in 1994 in verval raakte. Zijn shows tijdens de modeweken, zoals zijn op McDonald’s geïnspireerde Autumn/Winter 2014 collectie en Spring/Summer 2015 Barbie collectie, waren vaak een hit op sociale media.

Het werk van Scott was geliefd bij internationale artiesten en beroemdheden, van Katy Perry en Rihanna tot Gwen Stefani en Miley Cyrus.