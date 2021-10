Het Franse modehuis krijgt een vernieuwde webshop, waarbij kleding niet onderverdeeld wordt op basis van gender en er een mix van mode- en beautyproducten wordt aangeboden. Daarnaast springt Jean Paul Gaultier ook op de kar van de verhuurtrend en zijn er vintage stuks te koop.

Je altijd al Madonna willen wanen in een puntige beha van Jean Paul Gaultier? Het Franse modehuis heeft je gebeden aanhoord en stelt enkele stuks uit het archief beschikbaar om te huren. Ook enkele iconische stuks uit de jaren tachtig en negentig zullen te huur zijn. De ontwerper is intussen op pensioen, maar heel wat stuks van zijn hand uit zijn vijftigjarige carrière zijn nog steeds erg gegeerd.

Antoine Gagey, directeur van Jean Paul Gaultier, noemt het archief van het Franse huis een heuse goudmijn. Momenteel zijn er uit het gigantische archief van meer dan dertigduizend stuks slechts dertig items beschikbaar om te huren. De prijzen van stuks die je kunt huren variëren van honderdvijftig euro voor een sjaal tot zevenhonderd euro voor een avondjurk.

Ook zet het merk in op het schenken van een nieuw leven aan tweedehandskleding. De online vintage webshop biedt op dit moment vijftig tweedehandsvondsten aan. Een strategische zet, aangezien vintage Jean Paul Gaultier stukken soms voor astronomische bedragen verkocht worden via veilingwebsites. Door zelf vintage aan te bieden, kan het modehuis de touwtjes zelf in handen nemen.

Naast vintage en archiefstukken vinden klanten op de vernieuwde website ook de samenwerkingen tussen het modelabel en gastontwerpers. De kleding wordt niet in genderhokjes verdeeld. Zo wil het merk onderstrepen dat ze geen binaire opdeling willen maken.

De verhuurbusiness gaat binnenkort live via Jeanpaulgaultier.com

