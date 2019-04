Je eigen mannenhemd ontwerpen? Het kan binnenkort bij H&M

In de luxemarkt is personalisering al een tijdje een trend, maar nu springen ook highstreetmerken op de kar. Terwijl Zara experimenteert met gepersonaliseerde jeans in Spanje, pakt H&M uit met op maat gemaakte mannenhemden.

De Scandinavische keten slaat de handen in elkaar met het Duitse bedrijf Zyseme, gespecialiseerd in betaalbare en duurzame mode op maat. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van artificiële intelligentie. Het is dus een computer die de maten van de klant opmeet.

Onder de noemer Just.Perfect gaat het experiment van start in Duitsland. Door de hemden op maat en op aanvraag te produceren wil H&M de overproductie en overconsumptie halt toe roepen.

In de loop van april zullen H&M Members in Duitsland geselectecteerd worden om de nieuwe service uit te testen. 'Met deze samenwerking kunnen we beter inspelen op de wensen van de klant en kan die laatste ook mee beslissen in het ontwerp ervan. Op lange termijn zal deze geïndividualiseerde aanpak ervoor zorgen dat we grondstoffen kunnen besparen', verklaart H&M in een persbericht.

Voorlopig gaat het om een experiment. Het is nog niet duidelijk of deze service ook in ons land zal worden uitgerold.