Onder het motto 'alle beetjes helpen' zet modeketen JBC in oktober voor de zesde keer een lokale markt op met duurzame, Belgische merken. Hiermee willen ze duurzame initiatieven in de kijker zetten en tonen dat kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken.

De zesde Local Market van JBC wordt volledig aan het thema duurzaamheid gewijd. Gedurende de hele maand oktober en zolang de voorraad strekt vind je bij JBC allerlei producten van Belgische merken om je routine thuis, op school of op het werk te verduurzamen.

Ook op andere vlakken zal de keten komende herfst extra inzetten op duurzaamheid. Zo lanceert JBC geüpcyclede truien, die door het Mechelse circulaire lab CiLAB onder handen werden genomen. Nadat nws.nws.nws, het tienerkanaal van VRT NWS op Instagram, 'Simp' uitriep tot tienerwoord van het jaar, bracht JBC een sweater uit met dit woord als opschrift. Omdat het woord een pejoratieve betekenis heeft (het betekent zoveel als 'een jongen die te veel moeite doet voor het meisje dat hij leuk vindt') werden de truien niet positief onthaald en nam JBC ze uit de rekken. Met de overgebleven stock ging CiLab aan de slag. Het resultaat wordt eind september in de winkels van JBC verwacht.

Shawkat Khalil, een Syrische ontwerper, aan de slag bij CiLAB © JBC

Een tweede project rond upcycling van overstock volgt in november. In het kader van het project A/Part, georganiseerd door MoMu en Flanders DC, wordt JBC gekoppeld aan Art by Cash, een jonge kunstenaar uit het Brusselse. Dit resulteerde in een upcycled collectie met oude denim en limited edition sweaters met de kunstwerken van Art by Cash. Net zoals de andere deelnemende merken zal JBC de collectie die tot stand kwam binnen het A/Part-project in november lanceren.

Frut Atelier © JBC

Dit zijn de negen duurzame, Belgische merken die je in oktober in de Local Market kan vinden

IWAS . Geüpcyclede producten, ontworpen in België, met de hand gemaakt in sociale ateliers in India en Indonesië.

. Geüpcyclede producten, ontworpen in België, met de hand gemaakt in sociale ateliers in India en Indonesië. Ray. Dit Gentse merk produceert veilige huid- en haarverzorgingsproducten.

Dit Gentse merk produceert veilige huid- en haarverzorgingsproducten. Sustainable Family. Ellen, Nikolas en hun twee zoontjes willen tonen dat je als gezin heel wat groene keuzes kunt maken. Vind enkele hulpmiddelen uit hun webshop in de Local Market.

Ellen, Nikolas en hun twee zoontjes willen tonen dat je als gezin heel wat groene keuzes kunt maken. Vind enkele hulpmiddelen uit hun webshop in de Local Market. WONDR. Dit Belgische merk maakt zero waste doucheproducten, in een zalige massagevorm.

Dit Belgische merk maakt zero waste doucheproducten, in een zalige massagevorm. SELF ontwikkelde speciaal voor JBC exclusief voordeelpakket met een dag- en nachtcrème natuurlijke bestanddelen en aroma's en een konjacspons om de huid mild te reinigen.

ontwikkelde speciaal voor JBC exclusief voordeelpakket met een dag- en nachtcrème natuurlijke bestanddelen en aroma's en een konjacspons om de huid mild te reinigen. Frut Atelier . De jonge Antwerpse illustratrice en onderneemster Cato Oyen runt een ontwerpstudio en maakt met interieurobjecten in het populaire terrazzo.

. De jonge Antwerpse illustratrice en onderneemster Cato Oyen runt een ontwerpstudio en maakt met interieurobjecten in het populaire terrazzo. Quuttoys. Duurzame waterpret met de vrolijke badpuzzels van dit Belgische merk.

Duurzame waterpret met de vrolijke badpuzzels van dit Belgische merk. Kambukka . Hasselts bedrijf dat herbruikbare, lekvrije bekers produceert.

. Hasselts bedrijf dat herbruikbare, lekvrije bekers produceert. Amuse Your Day. Met deze brooddozen of bowls hoef je geen wegwerpmateriaal meer te gebruiken voor je ontbijt of lunch.

Bamboetandenborstels van Sustainable Family © JBC

