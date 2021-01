Wat als de communie- en lentefeesten opnieuw in het water vallen door de coronacrisis? Bij JBC kunnen klanten de outfits die ze voor hun kroost hebben aangeschaft kosteloos inruilen tot eind mei.

Heel wat ouders kopen een nieuwe outfit voor het communie- of lentefeest van hun zoon- of dochterlief. Maar wat als die in de kast blijft hangen door onvoorziene omstandigheden? Vorige lente gooide de coronacrisis roet in het eten. Heel wat mooie, nieuwe outfits werden weer opgeborgen en zijn intussen te klein voor de feestneuzen met groeispurten.

JBC wil deze lente voorkomen dat de zorgvuldig uitgekozen outfits stof liggen te vergaren in kledingkasten. Daarom introduceren ze de communie coronaverzekering, waarbij ouders tot eind mei kosteloos de communiekledij terug kunnen inruilen.

Praktisch

JBC breidt het retourrecht uit voor communiekledij van de zomercollectie 2021. Klanten kunnen tot en met 31 mei de ongedragen communiekleding inruilen voor een tegoedbon of terugstorting. Let op: de kleding kan alleen worden ingeruild als aan de retourvoorwaarden wordt voldaan: het RFDI- en prijslabel hangen nog aan de kleren en deze outfit is nog niet gedragen of gewassen.

Heel wat ouders kopen een nieuwe outfit voor het communie- of lentefeest van hun zoon- of dochterlief. Maar wat als die in de kast blijft hangen door onvoorziene omstandigheden? Vorige lente gooide de coronacrisis roet in het eten. Heel wat mooie, nieuwe outfits werden weer opgeborgen en zijn intussen te klein voor de feestneuzen met groeispurten.JBC wil deze lente voorkomen dat de zorgvuldig uitgekozen outfits stof liggen te vergaren in kledingkasten. Daarom introduceren ze de communie coronaverzekering, waarbij ouders tot eind mei kosteloos de communiekledij terug kunnen inruilen. PraktischJBC breidt het retourrecht uit voor communiekledij van de zomercollectie 2021. Klanten kunnen tot en met 31 mei de ongedragen communiekleding inruilen voor een tegoedbon of terugstorting. Let op: de kleding kan alleen worden ingeruild als aan de retourvoorwaarden wordt voldaan: het RFDI- en prijslabel hangen nog aan de kleren en deze outfit is nog niet gedragen of gewassen.