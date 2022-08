Japanse modeontwerper Issey Miyake (84) gestorven

Issey Miyake, de Japanse modeontwerper en oprichter van het gelijknamige modemerk, is overleden op 84-jarige leeftijd.

Miyake stond bekend om zijn op technologie gebaseerde ontwerpen, expo’s en parfums, zoals L’eau d’Issey, dat zijn bekendste product is geworden. Zijn modemerk drukte zonder twijfel zijn stempel op de modegeschiedenis. Hij sloeg van in het begin van zijn carrière bruggen tussen traditie en moderniteit.

Issey Miyake en Diana Vreeland

Miyake werd geboren in Hiroshima en was zeven jaar oud toen de atoombom ontplofte. Hij praatte weinig over de ervaring, omdat hij niet bekend wilde staan als ‘de ontwerper die de bom overleefde.’

Miyake zette zijn eerste stappen als couturier in de salons van Hubert de Givenchy eind jaren zestig. Na een tussenstop in New York keerde hij in de jaren zeventig terug naar Japan en richtte er de Miyake Design Studio op.

Gaandeweg verlegde hij zijn focus naar kleding die de beweging van het menselijk lichaam niet hindert. De ontwerper vond dat het lichaam zich niet moet aanpassen aan de ‘coupe’ van het kledingstuk.

Eind jaren tachtig ontwikkelde hij een nieuwe manier van plooien door stoffen tussen lagen papier te wikkelen en ze in een hittepers te stoppen, waarbij de kledingstukken hun geplooide vorm behielden. Deze kleding werd getest op dansers en leidde tot de ontwikkeling van zijn kenmerkende lijn ‘Pleats, Please’, wat hem de bijnaam ‘Prince of Pleats’ opleverde.

Issey Miyake Spring-Summer 1995 ready-to-wear

Miyake maakte ook de kenmerkende zwarte coltrui van vriend en Apple oprichter Steve Jobs.

Uiteindelijk ontwikkelde de ontwerper heel wat kledinglijnen, variërend van zijn hoofdlijn Issey Miyake voor mannen en vrouwen tot tassen, horloges en parfums, voordat hij in 1997 met pensioen ging om zich aan onderzoek te wijden. Momenteel is Satoshi Kondo de artistieke leider van het modehuis Issey Miyake.

De ontwerper overleed ten gevolge van kanker op 5 augustus.