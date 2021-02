2020 was geen modieuze hoogvlieger: thuiszitten gebeurt vooral in jogging. De aandachtige scroller viel echter een elegantere look op: influencers zoomden, bakten en wandelden in comfortabele doch stijlvolle prairiejurken. Enter de nap dress.

Nap dress (of 'dutjesjurk') is een beschermde merknaam van het Amerikaanse Hill House Home, dat luxueus beddengoed verkoopt. In januari 2020 kwam daar een veredelde nacht- of huisjapon bij, passend bij de victoriaanse esthetiek van oprichtster Nell Diamond. De zes modellen in zachte materialen zijn comfortabel, maar zien er chic uit. Met details als pofmouwen en ruches zijn ze op het lijf geschreven van de getormenteerde heldinnen uit de prerafaëlitische kunst. Dat victoriaanse tintje sluit aan bij de opflakkerende cottagecore-beweging. Die grijpt terug naar de romantische Engelse plattelandsstijl en een eenvoudig, duurzaam leven (bakken, tuinieren, wandelen, naaien...) in harmonie met de natuur. De trend lag al een tweetal jaar te sluimeren, maar kwam uiterst goed tot zijn recht in lockdowntijden en... staat beeldig met de Jane Eyre-look van de nap dress. De timing van de lancering, pal voor een wereldwijde pandemie, kon niet beter zijn. Voor een veelzijdig kledingstuk dat er een pak flatterender uitziet dan de doorsnee egging, ligt de prijs (vanaf 60 euro) binnen de grenzen van het fatsoen, maar toch hoog genoeg om als een verwennerijtje aan te voelen. Dat Diamond haar spullen via Instagram verkoopt, speelt zowel in haar voordeel als in dat van de quarantaineshopper. De nap dress gaat (net zoals wij) voorlopig nergens heen. Toen eind 2020 de nieuwe collectie werd gedropt, verkocht Diamond in vijf minuten voor een half miljoen dollar aan jurken, anderhalf uur later was haar omzet verdubbeld. De jurken werden al duchtig gekopieerd door modeketens en veelvuldig gespot op de catwalks voor SS21. Erg comfortabel tijdens het streamen van - niet toevallig recente - negentiende-eeuwse kostuumdrama's als Little Women, Emma, Bridgerton of Emily Dickinson.