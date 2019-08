Isabel Toledo, de Cubaans-Amerikaanse modeontwerpster uit New York, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Haar bekendste stuk is ongetwijfeld de lichtgele jurk en de bijbehorende mantel die first lady Michelle Obama droeg tijdens de eedaflegging van haar man in 2009.

Amerikaanse modeliefhebbers keken destijds al wekenlang uit naar de outfit die de first lady uit de kast zou halen voor de inauguratie van haar man, Barack Obama. Het werd uiteindelijk een monochrome combinatie van een zachtgele jurk en jas. De gehele outfit was sober en vrij klassiek, maar met dank aan de bijzondere kleur toch opvallend.

De outfit kwam van de hand van Isabel Toledo, een Cubaans-Amerikaanse ontwerpster die in New York woonde en werkte. In 1985 presenteerde Toledo haar eerste collectie, maar haar carrière nam een hoge vlucht in 2009, nadat Michelle Obama in het bewuste ontwerp opdook. Later verschenen onder andere Demi Moore, Debi Mazar en Debra Messing in een design van Toledo.

Michelle Obama in de bewuste jurk. © Getty Images

Toledo werd in 1961 geboren in Cuba als Isabel Izquierdo. Ze emigreerde als tiener met haar ouders naar de VS. Later studeerde ze mode aan het Fashion Institute of Technology (FIT) en aan Parson's School of Design in New York. Ze liep stage bij de legendarische Diana Vreeland, toen curator in het Metropolitan Museum.

Isabel Toledo presenteerde in 1984 de eerste collectie van haar eigen modelijn. In datzelfde jaar trouwde ze met Ruben Toledo. Samen met haar man vormde ze een flamboyant New Yorks modeduo.