Isabel Marant, de Franse ontwerpster die bekendstaat om haar nonchalante stijl, gaat nu ook brillen maken. Ze heeft een samenwerkingscontract getekend met het Italiaanse brillenmerk Safilo.

Beide partners zien de toekomst alvast rooskleurig, want in hun contract legden ze vast om minstens voor tien jaar met elkaar in zee te gaan. De eerste brillencollectie wordt gelijktijdig met de Isabel Marant lente/zomercollectie 2021 gelanceerd en zal uit zowel zonnebrillen als optische brillen bestaan.

Marant was op zoek naar een partner die erin slaagt haar modevisie te vertalen naar een accessoire. 'Die partner hebben we gevonden in Safilo: naast hun creatieve energie was het vooral hun expertise, kwaliteit en wijde distributiebereik dat me overtuigde.' Ook Angelo Trocchia, CEO van Safilo, 'is verheugd om een van de coolste Franse designermerken aan ons portfolio toe te voegen.'

Isabel Marant waagde zich zes jaar geleden al eens aan eyewear. Toen werkte de Française samen met het brillenmerk Oliver Peoples. Het resultaat was een collectie van slanke pilotenbrillen geïnspireerd op de jaren zeventig.

