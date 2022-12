Is het een Birkin of een baguette-bag? Nieuwe expo in Hasselts Modemuseum leert je alles over de geschiedenis van de tas

De handtas is het ultieme accessoire. Ze kan praktisch zijn, maar ook louter esthetisch. Neutraal, of bedoeld als statement. In de loop der jaren hebben onze rugzakken, reiskoffers en handtassen ontelbaar veel vormen en functies gehad. In een nieuwe expo Bags: Inside Out geeft het Modemuseum Hasselt een inkijk in die fascinerende geschiedenis.

Hoe zagen onze tassen er de afgelopen vijf eeuwen uit? En hoe beïnvloedde onze relatie tot de tas het design ervan? Op die vragen probeert de nieuwe expo Bags: Inside Out een antwoord te geven. Aan de hand van meer dan 300 objecten – handtassen, maar ook koffers, en militaire rugzakken – krijg je inzicht in de boeiende levensloop van een van de meest veelzijdige accessoires.

Actrice arah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in Sex and the City, met de baguette bag. (c) V&A Museum

Modeliefhebbers kunnen iconische ontwerpen als de Birkin-bag, de baguette bag en de innovatieve designs van Mulberry en Karl Lagerfeld bewonderen en krijgen een exclusieve blik achter de schermen van de ateliers waar ze gemaakt werden. Zo krijg je een inzicht in de functie, de status en het vakmanschap van de handtas.

De tentoonstelling is een productie van het Victoria and Albert Museum, maar is wel aangevuld met Belgische objecten uit de eigen collectie van het Hasseltse museum.