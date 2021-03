Textirama heeft zonet voor de tweede keer de Innovation Awards voor de textielsector live uitgereikt. De winnaars worden beloond met geldprijzen omdat ze een innovatief idee of project ontwikkeld hebben.

RedStars, een startup die met 3D breitechnologie duurzame mondkapjes en tassen maakt, won de take-off award en mag daardoor 40.000 euro bijschrijven op de rekening. De maskers zijn waterafstotend en sluiten perfect aan op het gezicht. Ze bevatten een antibacteriële binnenlaag waardoor het masker veel langer gedragen kan worden en bevatten en er komt bijna geen confectie aan te pas. Hoofd van het team Bart Proot koos er bovendien voor om maar met één soort materiaal te werken voor het hele proces: garens uit gerecycleerde PET. 'Ons uitgangspunt is: één materiaal, één patroon, één minuut om het te assembleren. Daardoor kunnen we de productie terug naar Europa brengen en dragen we bij tot een duurzamer textielindustrie.'

Er werden ook twee concept awards uitgereikt, dat zijn prijzen voor ideeën met groot innovatiepotentieel die nog onderzocht moeten worden. Team Tillip (Hangar K) haalde de eerste award binnen. Zij ontwikkelden een duurzaam palletwikkeldoek als alternatief voor plasticfolie rond paletten. Het doek is ergonomisch en kan meerdere keren gebruikt worden.

De derde en laatste winnaar van de avond was Juliette Berthonneau (Parijs). Zij wil met Bouncing Patterns een innovatieve 3D weeftechniek lanceren. Ze wil de stof sterk en isolerend maken, zonder aan de lichtheid en zachtheid van de stof te raken. Momenteel zoekt ze nog gespecialiseerde bedrijven in het jacquard weven om mee samen te werken.

Hogere kwaliteit

Volgens juryvoorzitter Piet Verhoeve waren de inschrijvingen dit jaar van hogere kwaliteit dan vroeger. 'We hebben in beide categorieën sterke kandidaten gezien. Hoewel het niet meteen blijkt uit de focus van de winnende dossiers, waren er dit jaar opvallend veel innovaties die mikken op de digitalisering van de textielindustrie. We zagen onder meer een digitale presentatiemodule ter vervanging van de klassieke beursstanden en ook een wiskundige oplossing voor de maatvoering van patronen', klinkt het.

