In de modewereld botsen vrouwen met ambitie niet op een glazen, maar wel op een stoffen plafond. Dat blijkt uit het rapport 'Unraveling the fabric ceiling' van adviesbureau PwC. Bij slechts 12,5 procent van de modebedrijven uit de Fortune 1000 staat er een vrouw aan het hoofd.

De vrouwelijke CEO's zijn dun gezaaid bij de modemerken in de Fortune 1000, een lijst die de 1000 grootste Amerikaanse firma's per sector bundelt. Slechts 12,5 van de modebedrijven wordt gerund door een vrouw, zo staat er te lezen in het rapport. Daarmee doet de modesector het slechter dan de defensiebedrijven (20 procent) en de financiële firma's (18 procent) uit dezelfde lijst. Vrouwen zijn niet alleen zeldzaam op CEO-posities, ook de andere kaderfuncties worden voor drie vierde bekleed door mannen.

Vrouwelijke afzetmarkt

Opmerkelijke cijfers, zeker wanneer je weet dat het toch vooral vrouwen zijn die tijd en middelen investeren in mode. 'Vrouwen maken 80 procent van alle aankoopbeslissingen over mode. Ze kopen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor echtgenoten en kinderen', merkt PwC op. Het adviesbureau meldt ook dat modefirma's onder de leiding van een vrouwelijke CEO 'twee keer zo winstgevend zijn dan bedrijven met mannelijke CEO's'. Toch worden de meeste modemerken nog altijd geleid door een man.

Veel ondernemingen zijn zich bewust van de nood aan gendergelijkheid, maar worstelen om die in de praktijk om te zetten. Modelabels hebben geen systeem om na te gaan of ze inderdaad divers genoeg zijn en zijn zich te weinig bewust van het probleem. De oorzaak daarvoor ligt niet enkel bij de bedrijven, maar ook bij de vrouwen zelf. Het merendeel van vrouwen solliciteert pas wanneer ze 100 procent zeker is dat ze voldoet aan de vereisten, terwijl mannen hun kans durven wagen als ze aan 60 procent van de vereisten beantwoorden.

Het is niet de eerste keer dat dit soort cijfers aan het licht gebracht wordt. PwC roept bedrijven op om de raden van bestuur evenwichtiger te maken en de gendergelijkheid binnen het bedrijf structureel te meten.