In beeld: Vivienne Westwood maakt brexit-statement op de catwalk

Dat Vivienne Westwood niet vies is van een stevig statement is nog maar eens bevestigd op de London Fashion Week. Tijdens haar show uitte de 77-jarige ontwerpster haar onvrede over de klimaatverandering, de brexit en het kapitalisme via haar kledij en via de gastsprekers die ze tussen de defilés door de catwalk op stuurde. Zelf riep Westwood de toeschouwers op om 'minder kleding te kopen en stil te staan bij de gevolgen van onze consumptiecultuur'.