In beeld: ode aan spermacellen op London Fashion Week

Bekijk de meest opvallende looks en trends vanop London Fashion Week hier. Vandaag: seksgodinnen anno 2019 in power suits en gezellige truien met spermaprint. De eerste dag van London Fashion Week werd het al meteen duidelijk dat vrouwen vandaag de dag hun seksualiteit omarmen, vieren en op atypische manieren uitdrukken via hun kledij.