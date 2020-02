In beeld: haute couture-jurken van chocolade

In het Brusselse Tour & Taxis is het Chocoladesalon van start gegaan. Nog tot zondag kan je er terecht om chocolade te proeven en te genieten van aparte chocoladekunst. Zo is er een dagelijks een modeshow waar modellen over de catwalk lopen in haute couture-jurken uit Belgische chocolade.

. © Nicolas Rodet

'De jurken zijn een mix van haute couture en Belgische chocolade', legt ontwerpster Sixtine Anne de Moline uit. Per dag worden er zo'n tiental exemplaren getoond.