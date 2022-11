Het eerste Fabergé-ei was een geschenk van tsaar Alexander III aan zijn vrouw. Eén van de in totaal 69 exemplaren werd onlangs gevonden op het jacht van een oligarch, al is het niet zeker of het een echte of een faux Fabergé is.

Vergulde grote schakelketting (1) en fijne halsketting met groene hanger (2), Ti Sento. Ring met lila Swarovski-kristallen (3), Swarovski. Manchetknopen Kikker en Kameleon van 18-karaats email en robijn (4), Van Esser. Ring met lemonkwarts, groene agaat, smaragd en parelmoer en met diamant (5), Bigli. Halsketting Happy Hearts van 18-karaats roségoud met harten van malachiet en diamanten (6), Chopard. Spinbroche (7), Essentiel Antwerp. Armband Krokodil van 18-karaats geelgoud en tsavoriet (8), Van Esser. © BURP PHOTOGRAPHY

Armband van 18-karaats witgoud en diamanten (1), Dinh Van. Halsketting Python van 18-karaats witgoud met diamanten kruishanger (2), Akillis. Vergulde armband Wild (3), GAS Bijoux bij de Bijenkorf. Halsketting en oorbellen Empreinte van geelgoud (4), Louis Vuitton. Oorbellen Brera van 18-karaats roségoud (5), Pomellato. Creool met verguld handje (6), Wouters & Hendrix. 1.20 karaat diamanten ring van witgoud uit de Wild Roses-collectie (7), Baunat. © BURP PHOTOGRAPHY

Ring van witgoud met kikker van peridot, smaragd en diamanten (1), Pasquale Bruni bij Colman. Ring van witgoud met bloem van saffieren en diamanten (2), Ancora bij Colman. Oorbellen Ster van 18-karaats witgoud en diamanten (3), Anne Zellien. Lange halsketting Ispahan van witgoud, diamant, saffier en tsavoriet (4), Holemans. Armband Le Cube Diamant van 18-karaats witgoud en diamanten (5), Dinh Van. © BURP PHOTOGRAPHY

Ring en armband uit de Clash de Cartier-collectie van roségoud, onyx en diamanten (1), Cartier. Oorbel Serpent van 18-karaats goud (2), Ole Lynggaard. Oorbellen Rose des Vents, Rose Céléste van geel- en witgoud, diamant, parelmoer en onyx (3), Dior Jewellery. Fijne halsketting van roségoud en hanger met diamanten (4), Roos bij Tensen. Oorbellen en halsketting Eternal N°5 van 18-karaats beige goud en diamanten (5), Chanel. Brede vergulde armband Inspiration (6), Mass Lee. © BURP PHOTOGRAPHY

Vergulde kraag D-Renaissance en vergulde oorbel met harsparel en ster (1), Dior. Creolen met doornen en grote parel (2), Wouters & Hendrix. Oorbellen van 18-karaats geelgoud met ‘trosjes’ parels (3), Anne Zellien. Hangende pareloorbel met bloemafbeelding (4), Freywille. Vergulde fijne halsketting met hartjeshanger (5), Anna+Nina. Schakelarmband van 18-karaats goud (6), Dinh Van. Ring Lustre, 18-karaats goud met toermalijn, parel en diamant (7), Lore Van Keer. © BURP PHOTOGRAPHY