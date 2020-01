In Théâtre du Chatelet hield Jean-Paul Gaultier gisteren zijn allerlaatste defilé. Het werd een megaspektakel in begrafenissfeer, een verjaardagsfeest en afscheid in één. Een sfeerverslag.

Sinds Gaultier in 2014 met vervroegd pensioen ging - hij stopte toen met zijn pret-à-porter collecties - bleef hij twee maal per jaar een couturecollectie showen in zijn Parijse hoofdkwartier, een voormalig theater. Toen de 67-jarige ontwerper midden januari aankondigde dat zijn volgende coutureshow meteen ook zijn laatste zou zijn, was dat toch nog een verrassing.

De show, een megaspektakel in het Théâtre du Chatelet, was een begrafenis. In het openingstafereel stapte een model uit een doodskist, terwijl Boy George een liedje zong. Maar het was tegelijk ook een feest. Meer dan zijn afscheid vierde Gaultier, altijd een vrolijke hans, zijn vijftigste verjaardag in de mode. De show was even oubollig als exuberant.Er waren gastrollen voor Mylène Farmer, Amanda Lear, Béatrice Dalle, Dita Von Teese en Miss France. Coca Rocha, Karlie Kloss en Gigi Hadid liepen mee. Cathérine Ringer van les Rita Mitsouko zong een liedje, begeleid door accordeon. Er was een jurk in de kleuren van de Franse vlag en een mannelijk model droeg een haan op zijn schouder. Die passage kreeg de titel Show me your coqDe 250 looks verwezen naar de greatest hits van Gaultier: marinestrepen, korsetten, androgynie, tattoos en seks. Maar ze voegden er tegelijk ook iets aan toe. 'Ik vind dat de mode moet veranderen', schreef de ontwerper in een communiqué. 'Er zijn te veel kleren en te veel kleren die nergens voor dienen. Gooi ze niet weg, recycleer ze! Een mooi kledingstuk is een kledingstuk dat leeft.'Hij preciseerde dat zijn moeder rokken maakte van de versleten broeken van zijn vader. 'Zo heb ik geleerd dat je opnieuw van een kledingstuk kunt gaan houden door het te recycleren en dat is wat ik sinds mijn eerste show heb gedaan, met jeans in het bijzonder.''Ik heb alle lades geopend, mijn oude collecties gerecupereerd, alles wat ik door de jaren heen op rommelmarkten heb gevonden of tijdens mijn reizen, en ik heb er confetti van gemaakt. Ik heb mijn archieven gebruikt als materie.'Na een uur verdween de wand achter het podium en kreeg het publiek een kijk achter de coulissen, waar tientallen medewerkers en vrienden van het huis verzameld hadden. Terwijl Boy George Church Of The Poisoned Mind zong, kreeg Frankrijks favoriete enfant terrible een staande ovatie. Die was dubbel en dik verdiend.Gaultier was zowat de last man standing van zijn generatie. Christian Lacroix, Thierry Mugler, Jean-Charles de Castelbajac en Claude Montana zijn hun eigen labels kwijt. Nu is alleen Agnès B nog actief. De 78-jarige ontwerpster blijft showen tijdens de Parijse modeweek. Volgende maand opent ze haar eigen museum in Parijs.In zijn videoboodschap aan de mensheid stelde Gaultier zijn fans gerust: 'Gaultier Paris blijft bestaan.' De ontwerper broedt op een nieuw, vooralsnog geheim project. Intussen draait de parfumbusiness op volle toeren en reist zijn autobiografische cabaretvoorstelling Fashion Freak Show binnenkort naar Rusland.