Lockdowns en strenge coronamaatregelen blijven in de meeste landen van kracht, but the fashion show must go on. Of toch in de vorm van het digitale défilé. Ook de SS21 coutureweek vond plaats achter gesloten deuren, maar met heel wat camera's in de aanslag.

De haute coutureweek, die plaatsvond van 25 tot 28 januari, moest het in de meeste gevallen zonder live publiek stellen. Zicht op wanneer er terug rode lopers mogen uitrollen en jetset feestjes kunnen plaatsvinden is er ook nog niet. Toch schonken de ontwerpers van de luxemodehuizen ons een nieuwe haute couturecollectie om bij weg te dromen. De wereld mag dan wel stilstaan, wie verder kan ploeteren, grijpt zich daar aan vast. Zoals in het gedicht van Werumeus Buning: 'En de boer, hij ploegde voort'. Laat die roaring twenties maar komen.

Maria Grazia Chiuri liet zich voor de haute-couturecollectie van Dior inspireren door astrologie, tarot en mystiek. De collectie werd gepresenteerd via een fashion film van Matteo Garrone, waarin een jonge vrouw op zoek gaat naar zichzelf.

Kim Jones debuteerde bij Fendi en nodigde daar bekende gezichten voor uit: onder andere Demi Moore, Kate Moss, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cara Delevingne en Bella Hadid tekenden present als model. Inspiratie vond Jones bij de Bloomsbury Group en uiteraard bij de geschiedenis van modehuis Fendi.

Even pauze van de typische baljurken met Alber Elbaz, die een comeback maakte met zijn nieuwe project AZ Factory, een 'digitaal merk voor digitale tijden'. Nadat hij in 2015 het Franse modehuis Lanvin verliet als artistiek directeur, bleef het een lange tijd stil. De eerste prêt-a-portercollectie van AZ Factory, die hij presenteerde tijdens de coutureweek, maakt duidelijk dat Elbaz resoluut wil gaan voor digitaal, inclusief en - zoals we hem kennen - optimistisch. Zijn collectie is bedoeld voor alle maten en alle leeftijden. In zijn 'Fashion Show' leer je alles over AZ Factory, en krijg je een unieke inkijk achter de schermen. Een tipje van de sluier: technologie speelt een grote rol.

De Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen was ook van de partij. Zij vond haar muze in de paddenstoel. Haar liefde en respect voor de natuur werd ook bevestigd in de collectie in de vorm van gerecycleerd materiaal. De ontwerpster ging in zee met Parley for the Oceans, die haar oceaanafval bezorgden. Met behulp van een 3D-printer werd het afval opgewaardeerd naar haute couture-creaties.

Virginie Viard, ontwerpster van Chanel, ging voluit voor bruidslooks, met kant, tule, pofmouwen, glitters en parels. Ze zorgde voor een 'coronaproof' front row, met enkele beroemde Chanelambassadeurs als publiek. Zitten we allemaal in hetzelfde schuitje tijdens deze coronacrisis? Marion Cotillard, Pénélope Cruz en Vanessa Paradis dobberden afgelopen week toch eerder rond op een luxecruiseschip. Anton Corbijn maakte er een video van, zodat gewone stervelingen ook kunnen zwijmelen.

Viktor&Rolf organiseerden een digitale 'fashion rave' in afwachting van live shows en after parties. Een mix tussen chic en grunge, tussen elegant en chaotisch.

Niet al wat schittert is goud, maar bij Valentino was ontwerper Pierpaolo Piccioli duidelijk in de ban van goudkoorts. Glitz, glamour en party: de couturecollectie van Valentino schreeuwt om een feestje. Helaas zullen we nog eventjes geduld moeten hebben. Op Instagram deelde de ontwerper ook heel wat achter-de-schermen-foto's van de show. De creatief directeur wilde zijn design- en atelierteam immers eren. Zonder hen zou de collectie er nooit gekomen zijn. 'Grazie a tutti' schreef hij.

De derde collectie van Daniel Roseberry voor Schiaparelli wordt volgens de ontwerper gekenmerkt door 'het plezier van jezelf in de kijker te plaatsen, zoals een pauw, met kleding die je bewust maakt van je eigen lichaam en hoe je jezelf doorheen het leven manoeuvreert.' Roseberry speelde dus met de verwachtingen van couture en vrouwelijkheid en gaf er z'n eigen draai aan. Vooral de bovenstukken die de drager de illusie geven van een sixpack vallen op. The Hulk meets fashion.

Giorgio Armani koos Palazzo Orsini als showlocatie voor de SS21-collectie van Armani Privé.

