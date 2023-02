In beeld: de futuristische looks van overleden ontwerper Paco Rabanne

De iconische Spaanse ontwerper Paco Rabanne is overleden op 88-jarige leeftijd. Het enfant terrible stond bekend om zijn Space Age-esthetiek. Herontdek zijn creaties van de jaren zestig tot de jaren negentig.

Duik mee in de geschiedenis van de creaties van Paco Rabanne. Van zijn plastic en metalen looks in de jaren zestig tot zijn finale show in 1999.