De Belgische fotografe Marleen Daniëls trok drie decennia lang met haar camera naar heel verschillende werelden, van conflictzones tot de Parijse modeweken. Ze noemt zichzelf een documentairefotograaf die per toeval in de mode terechtkwam. In haar boek 'Sarajevo to Paris' blikt ze terug op haar exclusieve backstagebeelden tijdens de modeweken.

Het boek van de Limburgse fotografe Marleen Daniëls telt meer dan achthonderd pagina's en is een greep uit haar archief van drie decennia modereportages. Tussen 1989 en 2019 richtte ze haar lens op Belgische en internationale modekleppers achter de schermen tijdens de modeweken van Milaan en Parijs.

Daniëls startte haar carrière als fotograaf aan het einde van de jaren tachtig, een interessante en intense periode in de wereldgeschiedenis, en een uitermate creatieve tijd in de modewereld. Als een jonge vrouwelijke fotograaf was ze even geïnteresseerd in beide werelden. Ze reisde naar de modeweken én naar conflictzones zoals Libanon, Irak en Sarajevo. Terugblikkend op die tijd, zijn die twee werelden gelijkmatig vertegenwoordigd in de archieven van de fotografe. In dit werk focust Daniëls op haar modebeelden. Ze noemde het 'Sarajevo to Paris', omdat ze soms rechtstreeks van de ene naar de naar de andere stad reisde voor opdrachten.

Marleen Daniëls begon haar carrière als modefotograaf frontstage, maar stapte vrij snel over naar de backstage setting omdat ze daar creatiever kon werken. In de periode van midden jaren tachtig tot 2010 creëerde ze beelden die de creativiteit van het team, de opwinding voor de show, maar ook de kwetsbaarheid van de ontwerper op de gevoelige plaat vastlegden.

Globalisering, technologische vooruitgang van analoog naar digitaal, de opkomst van het internet en de geboorte van sociale media hebben een grote invloed op hoe mode wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd vandaag. Daniëls maakte deze overgang mee van dichtbij. Haar boek is dus niet alleen een blik in haar archief, maar ook een blik op een vervlogen tijd.

Wij mogen in voorpublicatie enkele beelden delen.

Sarajevo to Paris: cover van het boek van Marleen Daniëls © Marleen Daniëls

Topmodel Hannelore Knuts backstage bij Haider Ackermann © Marleen Daniëls

Backstage bij Ann Demeulemeester © Marleen Daniëls

Backstage bij Dior © Marleen Daniëls

Backstage bij Iris Van Herpen © Marleen Daniëls

Backstage bij Martin Margiela © Marleen Daniëls

Backstage bij Olivier Theyskens © Marleen Daniëls

Backstage bij Walter Van Beirendonck © Marleen Daniëls

Praktisch 'Sarajevo to Paris' - Marleen Daniëls Uitgegeven door Bruno Devos, Stockmans Art Books Teksten van Eve Demoen, Veerle Windels en Femke Vandenbosch. Wordt verkocht in de betere boekhandel aan 75 euro.

