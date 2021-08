In de podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Zo herontdekken we in aflevering vijf van de reeks de grondlegger van de Belgische avant-garde mode: Honorine Deschryver.

Samen met haar invloedrijke man Paul-Gustave Van Hecke richtte Honorine in - 1915 haar eigen modehuis op: Norine. Terwijl Parijs tot dan toe op het vlak van de mode een creatieve monopolie had en lokale couturehuizen hun modellen daar aankochten, brachten zij als eersten en lange tijd als enigen een evenwaardig alternatief van eigen bodem.

Verschillende surrealistische kunstenaars vormden een inspiratiebron voor Norine. Voor hun eerste surrealistische ontwerpen haalden Paul-Gustave Van Hecke en Honorine Deschryver inspiratie uit het werk van de Duitse schilder Max Ernst. Met als huisillustrator René Margritte in dienst volgden er nog meer surrealistisch geïnspireerde stuks. Zijn illustraties werden vanaf 1926 ook het handelsmerk van het modehuis en waren onder meer terug te vinden op affiches, seizoenscatalogi, advertenties en uitnodigingen.

Onder meer deze zwarte zijden jurk uit ca. eind jaren '20 wordt bewaard in het MoMu. Het strakke ruitenmotief op de rug vormt een spies doorheen de fronsen en ruches. © Nele Bernheim

Op zoek naar een onderwerp voor haar paper in de studierichting Fashion and Textiles in New York ontdekte Nele Bernheim, doctoranda aan de Universiteit van Antwerpen, het modehuis Norine en begon het te bestuderen. Dat was niet altijd even makkelijk, want er waren slechts acht kledingstukken van terug te vinden. Onder meer via vintageverzamelaars wist Nele die collectie uit te breiden tot negenentwintig stuks, waarvan tien in het Antwerpse modemuseum MoMu bewaard worden.

Deze zachtroze satijnen mantel met corollekraag wordt bewaard in een privéverzameling en dateert uit ca 1925. Opmerkelijk aan de mantel zijn de pagodemouwen met bloembladvormige uitsnijdingen. Dit is een mooi voorbeeld van haute couture. © Nele Bernheim

De hoge halslijn en gepofte mouwen van dit ontwerp komen overeen met de mode van de late jaren 1930 en vroege jaren 1940. Opmerkelijk aan deze ontwerpen van Norine zijn de stervormige knopen op de rok, waarvan de stervormen ook terugkomen in de bijpassende blouse. Deze stuks worden zorgvuldig bewaard in het MoMu. © Nele Bernheim

Deze surrealistisch geïnspireerde blouse dateert uit ca. 1938 en komt uit een privéverzamelin © Nele Bernheim

De dame op onderstaande foto, van wie de identiteit onbekend is, poseert in "Signal", een modernistisch ontwerp van Norine. René Margritte kijkt op de afbeelding toe van achter het scherm. "Deze foto vat het modernistische gedachtengoed van Norine samen: de samenwerking met de kunstenaars en het modernisme worden hier duidelijk", aldus Nele.

Een onbekende dame in het ontwerp "Signal" ca. 1927 © .

