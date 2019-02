In beeld: chic, maar draagbaar bij fashion week lieveling J.W. Anderson

Bekijk de meest opvallende looks en trends vanop London Fashion Week hier. Op dag 4 bevestigde de Noord-Ierse wonderboy J.W. Anderson dat hij nooit teleurstelt. Zijn AW19 collectie is een schot in de roos: gesofisticeerd, vernieuwend en toch draagbaar. Anna Wintour zat front row en zag dat het goed was.