Het belooft een mooi voorjaar te worden voor Simone Rocha. Naast haar eigen zomercollectie ontwierp de Ierse designer ook een vrouwen-, mannen- en kindercollectie voor H&M, en tekende ze voor MyTheresa een lijn met exclusieve trouwjurken. 'Ik hoop dat mijn kleren mensen een zekere vorm van escapisme bieden.'

Wat sprak je aan in deze collab met H&M? Simone Rocha: 'Ik denk dat ik altijd aangetrokken word door samenwerkingen die me de kans geven om nieuwe wegen in te slaan of nieuwe dingen te proberen. Deze collab met H&M gaf me de kans om zowel mannen- als kinderkleding te verkennen. Ik heb deze collectie benaderd met een visie voor de hele familie, met een gedeelde esthetiek en stijl. Er zijn dus verschillende versies van kledingstukken voor hem en voor haar, maar ze kunnen door iedereen worden gedragen op de manier die hij of zij kiest.' Wat was de inspiratie voor de bruidsmode? 'Voor MyTheresa vertaalden we onze zomercollectie naar de wereld van de bruidsmode door middel van stoffen en versieringen. Ik wilde rosé en blush in het kleurenpalet introduceren door het borduurwerk met bloemen te versieren, gekleurde tule op onze asymmetrische mouwjurk te voorzien en een roze strik in taffetas te introduceren.' Je werkt in beide lijnen met veel franjes en parels - als tegenwicht voor de grijze comfortwear die in 2020 de overhand kreeg? 'Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat je comfort kunt combineren met elementen die decoratiever zijn. Mijn kleren moeten geschikt zijn voor veel gelegenheden in onze drukke levens. Door de pandemie hebben we verschillende kansen gemist om van kleding te genieten en ik denk dat we er allemaal naar uitkijken om ons opnieuw op te doffen. Ik hoop dan ook dat mijn kleren mensen vreugde brengen en een zekere vorm van escapisme bieden.' Voor de H&M-collectie ben je ook in je archief gedoken. 'Het was een plezierige ervaring om terug te kijken en na te denken over hoe het merk is gegroeid. Ik onderzocht hoe ik bepaalde ideeën nog verder kon doorvoeren of updaten. In mijn zomercollectie van 2014 introduceerde ik bijvoorbeeld de parels die nu zo kenmerkend zijn voor mijn ontwerpen. Ik wilde deze archiefdetails opnieuw uitvinden. Het zijn dus niet louter nieuwe uitgaves, maar herinterpretaties naar vandaag. Het is een verhaal over evolutie.'