High-end sportmerk RectoVerso en cycling label Bioracer slaan de handen in elkaar met een nieuwe limited edition wieleroutfit voor hem én voor haar. Een Belgisch huwelijk tussen mode en sport.

De Belg sprong massaal op de fiets in de quarantainetijden. Dat merkten ook Mathieu en Camille Liebaert op, telgen van familiebedrijf Liebaert Textiles. Het idee om met sportlabel RectoVerso, opgericht door Camille Liebaert, fietskleding te lanceren, was geboren. Een primeur voor RectoVerso, want tot nu toe bracht het enkel vrouwenkleding op de markt. Het label zocht en vond een partner in Bioracer, marktleider in hoogwaardige en innovatieve wielerkleding.

Het resultaat van deze Belgische collab is een hoogtechnologische wielertenue uit de EPIC-lijn van Bioracer, met de signature kleuren en print van RectoVerso. Bovendien is het fietsensemble honderd procent made in Belgium. Perfect voor de Belg die de zomer in stijl op de fiets wil doorbrengen.

