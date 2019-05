Een halve jungle aan exotische planten, een karrevracht A-list celebrities en een nog ongeopend hotellobby als locatie: voor de voorstelling van de Cruise Collectie in New York heeft Louis Vuitton kosten noch moeite gespaard. Het Franse modehuis koos het nagelnieuwe TWA Flight Center als decor voor een eclectische show die de Parijse barok met het New Yorks futurisme verzoende.

Een eersteklasticket naar de toekomst: dat is hoe de voorstelling van de 2020 Cruise Collectie zich het best laat omschrijven. Het publiek mocht in primeur de indrukwekkende nieuwe lobby van het TWA Flight Center bewonderen, niet voor niets een van de bekendste luchthaventerminals ter wereld. Het originele ontwerp uit 1962 is van de hand van de Amerikaans-Finse Eero Saarin en ging twintig jaar geleden dicht. Op 15 mei opent de voormalige terminal opnieuw de deuren, maar dit keer als hotel.

De indrukwekkende hal was volledig bezet met tropische planten en voor de gelegenheid aangekleed als een catwalk door de hele ruimte. De show zelf was een interessante mix van stoffen, texturen en stijlen met knipogen naar zowel de Franse barok als het New Yorkse Art Deco. 'Als Fransman speel ik graag met de clichés over New York', liet hoofdontwerper Nicolas Ghesquière zich achteraf ontvallen.

Toch is de show allesbehalve cliché te noemen. Zo waren er stoere leren jassen die overgingen in kanten voile en gecombineerd werden met zijden jasjes. Denk daar nog eigenzinnige kapjes, barokke mouwen en bijzondere broderies bij en je hebt een collectie die ambitieus vooruit kijkt. Dat gevoel werd nog versterkt door de begeleidende muziek. Die begon heel zacht, ritmisch en onheilspellend, waardoor je als publiek het gevoel kreeg dat je ter plekke ging opstijgen.

Maar de opvallendste nieuwigheid van de avond waren wellicht de televisiehandtassen, de zogenoemde Canvas of The Future-lijn. Deze handtassen zijn uitgerust met een flexibel LED-scherm waarop bewegende beelden getoond kunnen worden. Dit moet de grens tussen je smartphone en je handtas vervagen. De getoonde handtassen zijn slechts prototypes, het is niet duidelijk wanneer ze op de markt komen.

Hoofdontwerper Nicolas Ghesquière © Louis Vuitton

De hele show was nogal futuristisch opgevat. © Louis Vuitton

De indrukwekkende hotellobby die het publiek in primeur te zien kreeg. © Belga Image

De modellen droegen opvallende hoofddeksels. © Belga Image

Emma Stone, een van de vele aanwezige celebrities. © Belga Image

De voorstelling van de Louis Vuitton Cruise Collectie 2020. © Belga Image

De voorstelling van de Louis Vuitton Cruise Collectie 2020. © Belga Image

De voorstelling van de Louis Vuitton Cruise Collectie 2020. © Belga Image