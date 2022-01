Mode-icoon, stylist, auteur en Vogue-journalist Andre Leon Talley is op 73-jarige leeftijd overleden, melden woensdag diverse Amerikaanse media. Talley was de eerste invloedrijke zwarte journalist in de Amerikaanse modewereld. De Amerikaan stierf in een ziekenhuis in New York. De doodsoorzaak wordt nog niet gemeld.

Zijn carrière in de mode begon met een stage bij Diana Vreeland in het Metropolitan Museum of Art in 1974. Vreeland was onder de indruk van zijn vaardigheden en bracht Talley in contact met Andy Warhol's Factory en Interview magazine, waar hij als receptionist werkte. Hij begon te schrijven voor publicaties als W en de New York Times, maar het was bij de Amerikaanse Vogue dat hij naam maakte en in 1983 de leiding kreeg over de moderedactie. Vijf jaar later werd hij als eerste zwarte man gepromoveerd tot creative director van het blad. In 1995 verliet hij Vogue, maar drie jaar later keerde hij terug naar het blad en bleef editor-at-large tot 2013. Talley pleitte steeds voor meer diversiteit in de modewereld en op de catwalk.

1996 © Getty

De Amerikaan schreef meerdere boeken over de modewereld en was ook enige tijd als jurylid betrokken bij het programma 'America's Next Top Model'. Hij was ook te zien in een bijrolletje in de eerste 'Sex and the City'-film.

2006, front row met Anna Wintour bij Zac Posen © Getty

Talley's lange werkrelatie met Vogue-redactrice Anna Wintour kwam uitvoerig aan bod in zijn tweede memoires, The Chiffon Trenches (2020), waarin Talley zijn voormalige baas ongenadig door de mangel haalde. Talley stelde dat hij uit de gratie was gevallen omdat hij 'plotseling te oud, te zwaar en te oncool was geworden'. Wintour, schreef hij, was niet in staat tot 'eenvoudige menselijke vriendelijkheid' en 'nooit echt gepassioneerd door kleding. Macht was haar passie.' In het boek beschrijft hij ook het seksueel misbruik dat hij als kind meemaakte, en het racisme en de body shaming waarmee hij zijn hele leven geconfronteerd werd. In 2021 was hij milder over Wintour en zei hij in een interview met The Cut: 'Ze is de keizerin. Ze heeft hard gewerkt. Ze heeft veel doorstaan. Ze verdient alles wat ze haar geven. Op 72-jarige leeftijd die baan hebben, is zeer, zeer, zeer indrukwekkend. Ik wens haar het allerbeste.'

Als stylist was Talley onder meer werkzaam voor de Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Hij werd niet alleen in de VS gewaardeerd om zijn inzet voor diversiteit, maar ook in het buitenland. Frankrijk kende hem in 2021 nog de hoogste culturele onderscheiding toe en benoemde hem tot Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. (Belga)

Met Diane Von Furstenberg © Getty

