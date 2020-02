De Adidas Superstar blaast vijftig kaarsjes uit. Via de hiphop- en de skatescene wist hij zich een weg te banen naar het straatbeeld, en vijf decennia later is de witte sneaker met zwarte strepen nog steeds populair. Het verhaal van de schoen in drie weetjes.

De schoen werd aanvankelijk ontworpen voor basketters. Vanuit zijn eigen basketbalverleden wist Adidas-consultant Chris Severn dat er nog veel marge was om te vernieuwen binnen de sector. Zijn droom was dan ook om de ultieme basketbalschoen te ontwerpen: een die meer steun en stabiliteit bood, met het nodige comfort en grip. Samen met Horst Dassler, de zoon van Adidas-oprichter Adi Dassler, creëerde Severn de Supergrip, die later omgedoopt zou worden tot Superstar. Basketster en NBA-speler Kareem Abdul-Jabbar werd het gezicht (of liever: de voeten) van de campagne.

Het was hiphopgroep Run-DMC die de sneaker definitief op de kaart zette. Now the Adidas I possess for one man is rare /Myself homeboy got 50 pair. In 1986 bracht Run-DMC het nummer My Adidas uit, wat de verkoop van de schoen deed ontploffen. Tijdens een concert in New York riep de band het publiek op om hun Adidas-spullen in de lucht te steken. Dit resulteerde in de allereerste sponsordeal tussen een sportmerk en een muziekband: in ruil voor een deal ter waarde van een miljoen dollar werd de hiphopgroep ambassadeur voor Adidas.

De schoen bleek een goudmijn voor collabs. Van de regenboogcollectie met Pharrell Williams, over een doorzichtige versie met Blondey tot de gelimiteerde collab van zevenhonderd sneakers met Prada eind december: de Superstar blijft een populaire schoen voor bekende namen en merken om er hun eigen twist aan te geven. De vijftigste verjaardag van de schoen wordt dan ook gevierd met een nieuwe uitgave met een plattere zool en smallere pasvorm. De sneaker zal zonder veters worden verkocht, een knipoog naar Run-DMC, die steevast laceless het podium opkropen.

De schoen werd aanvankelijk ontworpen voor basketters. Vanuit zijn eigen basketbalverleden wist Adidas-consultant Chris Severn dat er nog veel marge was om te vernieuwen binnen de sector. Zijn droom was dan ook om de ultieme basketbalschoen te ontwerpen: een die meer steun en stabiliteit bood, met het nodige comfort en grip. Samen met Horst Dassler, de zoon van Adidas-oprichter Adi Dassler, creëerde Severn de Supergrip, die later omgedoopt zou worden tot Superstar. Basketster en NBA-speler Kareem Abdul-Jabbar werd het gezicht (of liever: de voeten) van de campagne. Het was hiphopgroep Run-DMC die de sneaker definitief op de kaart zette. Now the Adidas I possess for one man is rare /Myself homeboy got 50 pair. In 1986 bracht Run-DMC het nummer My Adidas uit, wat de verkoop van de schoen deed ontploffen. Tijdens een concert in New York riep de band het publiek op om hun Adidas-spullen in de lucht te steken. Dit resulteerde in de allereerste sponsordeal tussen een sportmerk en een muziekband: in ruil voor een deal ter waarde van een miljoen dollar werd de hiphopgroep ambassadeur voor Adidas. De schoen bleek een goudmijn voor collabs. Van de regenboogcollectie met Pharrell Williams, over een doorzichtige versie met Blondey tot de gelimiteerde collab van zevenhonderd sneakers met Prada eind december: de Superstar blijft een populaire schoen voor bekende namen en merken om er hun eigen twist aan te geven. De vijftigste verjaardag van de schoen wordt dan ook gevierd met een nieuwe uitgave met een plattere zool en smallere pasvorm. De sneaker zal zonder veters worden verkocht, een knipoog naar Run-DMC, die steevast laceless het podium opkropen.