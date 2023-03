Hoe ziet de mode van de toekomst eruit? Antwerpse okret licht tipje van de sluier op

Sara Kovic wil met haar nieuwe bedrijf okret modemerken verduurzamen. Daar plukken ook modefans de vruchten van. Benieuwd? Van 11 tot 26 maart organiseert okret de Future of Fashion pop-up days in Antwerpen.

Er beweegt heel wat in de mode, en dat is maar goed ook. In ijltempo nieuwe kleding maken, kopen en wegsmijten is immers onhoudbaar voor de planeet. Het doel van Sara Kovic is daarom om de mode-industrie op de kar van de circulaire economie te laten springen en de cirkel rond te maken. Ervaring in de modesector deed Kovic op als voormalig CSR coördinator van de Belgische FNG Group.

Sara Kovic, oprichter okret © Annabel Lucas

De onderneemster weet dat heel wat merken willen verduurzamen en dat de EU merken pusht om de switch te maken, maar dat labels niet altijd weten waar te beginnen. Haar bedrijf okret – Servisch voor revolutie – ziet ze daarom als one-stop shop voor modemerken die willen overstappen naar de circulaire economie. ‘De obstakels die merken ervan weerhouden de omslag te maken wil ik wegwerken door hen te voorzien van kant-en-klare oplossingen’, klinkt het.

Tweede kans

Kleding langer in omloop houden is één van de circulaire oplossingen waar Kovic in gelooft. Met okret moedigt ze modemerken daarom aan om hun eigen herverkoopplatformen te beheren. Op die manier kunnen klanten dus terecht bij hun favoriete merk voor nieuwe kleding, maar ook voor tweedehands items.

Volgens de onderneemster heeft dit alleen maar voordelen: ‘Klanten moeten niet twijfelen over wat ze kopen en kunnen vaak hun favoriete merken aan een lagere prijs shoppen. Merken verzamelen waardevolle nieuwe inzichten over de gebruiksfase van hun producten, die de nodige basis leggen voor betere design- en productiekeuzes in de toekomst. Bovendien spreken ze een heel nieuw publiek aan, want ook mensen die zich de nieuwe collecties niet kunnen veroorloven zijn nu potentiële klanten.’

Shoppen en bijleren

Om alvast een tipje van de sluier te lichten over wat circulariteit allemaal kan betekenen voor de mode, organiseert okret de Future of Fashion days. Als modefan kan je er zowel duurzaam shoppen als bijleren.

In het aanbod zitten tweedehands en upcycled kledingstukken van Belgische merken zoals CKS, Terre Bleue, Zilton en Gigue. Voorts is er een selectie stuks beschikbaar van zero waste ontwerpers en merken, zoals Andrea Bos, Catharina Bossaert en Studio Circulaire. Ook de eigen collectie van okret onder de noemer ‘re-mode by okret’ kan je er ontdekken. Daarnaast is er plaats voor nieuwe circulaire brands, zoals het tijdloze Italiaanse Maatroom.

Wie wil weten waarom het zo belangrijk is om bewust met mode om te gaan, blijft niet op z’n honger zitten tijdens het evenement. In de expo van de Future of Fashion pop-up days krijg je inzicht in het volledige productieproces van een kledingstuk. Tijdens lezingen leer je bij over de uitdagingen en kan het publiek ook bijdragen aan de oplossingen. Zo kan iedereen tijdens de sofasessie op 19 maart z’n stem laten horen: waar botst je tegenaan als consument? Welke initiatieven spreken je aan en welke minder?

re-mode by okret © Annabel Lucas

In dialoog gaan is heel belangrijk voor founder Sara Kovic: ‘okret wil geen solospeler zijn, maar bouwen aan een samenwerkende gemeenschap. We geloven dat we de circulaire economie als nieuwe businessmodel mainstream kunnen maken door merken en consumenten dichterbij elkaar te brengen. Het is noodzakelijk om het perspectief van modemerken te begrijpen, maar ook om de stem van de consument te horen. Alle partijen, van producent tot klant, moeten deel uitmaken van deze systeemverandering.’



Ben jij klaar voor een nieuwe, duurzamere modesector die geen deel meer uitmaakt van de wegwerpmaatschappij? Schrijf de Future of Fashion days dan zeker in je agenda.

re-mode by okret © Annabel Lucas