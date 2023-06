Pharrells eerste keer: dit vonden wij van zijn debuutshow voor Louis Vuitton

Entertainer en ondernemer Pharrell Williams, de nieuwe creatief directeur van de herencollecties van Louis Vuitton, onthulde gisteren zijn eerste collectie voor het luxelabel, tijdens de mannenmodeweek van Parijs, bij zonsondergang, aan de Pont-Neuf. Knack Weekend-journalist Jesse Brouns was erbij.

De functie van mannenontwerper bij Vuitton was oningevuld sinds het overlijden van Virgil Abloh, in november 2021. En omdat Vuitton nu eenmaal ’s werelds grootste luxemerk is, met meer dan twintig miljard omzet per jaar, werd met spanning uitgekeken naar het debuut van de entertainer en entrepreneur.

Dat debuut vond dus plaats in het hart van Parijs, dat tegelijk ook het hart is van Louis Vuitton: de Pont Neuf ligt letterlijk aan de voet van het hoofdkwartier van de luxemastodont, het voormalig grootwarenhuis La Belle Jardinière. Vanop ons zitje keken we bijna binnen in het bureau, en de bijhorende opnamestudio, van Pharrell.

Brugje over

De Pont Neuf geldt als de mooiste brug van Parijs, vereeuwigd in de film Les amants du Pont Neuf, en ingepakt door kunstenaar Christo en zijn vrouw, Jeanne. Pharrell en zijn team maakten er een gigantische, indrukwekkende catwalk van, bekleed met een bovenmaats schaakbordpatroon, in goud geschilderd. De uitnodiging kwam vergezeld van een plastic glas-in-loodraam waarop de brug in felgeel en oranje staat afgebeeld, een setje postkaarten, en een balpen.

Voor de show begon, werden we uitgenodigd voor een mini-cruise. Vertrekpunt: de wandelkaai voor het Musée d’Orsay, waar sinds vorige week de eerste door Pharrell bekokstoofde LV-campagne hangt, op reuzenformaat: een hoogzwangere Rihanna, in een hemd met damier-ruit en een reeks ‘Speedy’ handtassen met de vertrouwde monogram van Vuitton. In vrolijke primaire kleuren, en uitgevoerd in leder in plaats van het gebruikelijke canvas.

De pleziervaart tot aan de Pont Neuf duurde hoop en al vijf minuten. Maar het hielp om de heftige security langs weerszijden van de brug te vermijden, en je wordt ook niet elke week in een schip naar de front row gevaren.

Tegelijk logisch en verrassend

De komst van Pharrell Williams bij Vuitton werd aangekondigd op 14 februari. “Zijn creatieve visie, die voorbij mode reikt, zal Louis Vuitton ongetwijfeld naar een nieuw en zeer opwindend hoofdstuk leiden,” zei CEO Pietro Beccari destijds in een officiële mededeling. De zakenman, die eerder Dior leidde, was zelf pas enkele weken op post.

De keuze voor Pharrell was eerder onverwacht, maar tegelijk ook heel logisch voor Vuitton, een label waarvan de reikwijdte zò groot is dat het tegenwoordig eerder een entertainmentgigant is dan een modemerk.

Pharrell, vooral bekend als performer, is geen traditionele ontwerper, maar hij heeft wél tonnen ervaring. Hij begon zijn eigen streetwearmerk, Billionaire Boys Club, in 2003, samen met Nigo, sinds vorig jaar de creatief directeur van Kenzo, een ander merk van luxegroep LVMH. In 2020 begon hij Humanrace, een genderneutraal huidverzorgingsmerk. Hij heeft projecten lopen met de Amerikaanse juwelier Tiffany & Co en een succesvolle lijn met Adidas.

In 2016 investeerde hij kortstondig in het Nederlandse jeansmerk G-Star Raw Denim, waar hij creatief directeur was, met weinig tastbaar resultaat. Hij tekende sneakers voor Chanel (er was een wachtlijst met 120.000 mensen voor de vijfhonderd paar, in 2017), en een unisekscollectie in samenwerking met Karl Lagerfeld in 2019. Hij was te zien in advertenties voor Chanel, en op de catwalk. Hij werkte daarnaast ook voor Moynat, een exclusief lederwarenmerk onder de paraplu van LVMH, en voor Timberland, veel meer een mainstreamlabel. In maart werd tijdens London Fashion Week nog een collab met Moncler voorgesteld.

‘Eerst naar de universiteit met Karl en dan de job van zijn dromen’

Voor Louis Vuitton tekende Pharrell in 2004, straks twintig jaar geleden, al eens een lijn zonnebrillen, en vier jaar later een juwelencollectie. ‘Hij is in de mode gerold met Vuitton, is naar de universiteit gegaan met Karl en nu heeft hij de job van zijn dromen, die hij wat mij betreft verdient, want hij is een ‘genius at large’’, aldus Beccari, de CEO, gisteren in vakblad WWD.

‘Ik heb niet aan Central Saint Martins gestudeerd, maar ik ben ook niet naar Juillard gegaan om muziek te studeren en we zien hoe dat is uitgedraaid’, zei Pharrell, die dertien Grammy Awards op zijn palmares heeft.

‘Mijn leven is één grote samenwerking’, vertelde hij in een interview met Vogue. ‘My gift is to collaborate. Dit is een plek waar ik mijn ideeën en mijn visie kan aanbrengen, maar ik ben omringd door mensen die veel getalenteerder zijn dan ikzelf.’

Er zou met Vuitton zijn afgesproken dat hij minstens dertig procent van zijn tijd aan de job zou besteden. Dat lijkt weinig, maar zijn oude vriend Karl Lagerfeld jongleerde ook verschillende opdrachtgevers en tal van nevenprojecten, en ook voorganger Virgil Abloh was een notoir multitasker, die naar verluidt vooral werkte via Whatsapp.

‘Louis Is For Lovers’

Hoe bracht hij het er van af? Objectief gezien: uitstekend. Hij deed precies wat er van hem werd verwacht: een imposante, alles overdonderende show opzetten. Die show duurde nog geen twaalf minuten, zoals het doorsnee défilé, maar bleek eerder een avondvullend spektakel. Na de hogervermelde boottocht, was het uitkijken naar de pleiade van celebs, die in de meeste gevallen gewoon over het land de brug kwamen opgewandeld, gegroet door een erehaag van fotografen. Zendaya was er, en Kim Kardashian, Rihanna met A$AP Rocky, en Beyoncé. Jay-Z was de surprise guest, die achteraf optrad, kort maar krachtig. En, onder veel anderen, Jared Leto, Maluma, Lewis Hamilton.

De show zelf begon rond een uur of tien, en was een soort ode aan de zon, ‘universele bron van leven, die energie geeft, geneest en mensen verenigt’, aldus de shownotities. In de collectie werd dat onder meer vertaald in veel geel en goud.

Jeugdnostalgie

Net als Virgil Abloh voor hem keek Pharrell terug naar zijn Amerikaanse jeugd, in het bijzonder de ‘varsity jackets’ van zijn middelbare school, Princess Anne High School in Virginia Beach. Pharrell is opgegroeid in Virginia, en de officiële slogan van die staat in het zuiden van de Verenigde Staten is ‘Virginia is for Lovers’.

De initialen LV van Louis Vuitton laten zich gemakkelijk gebruiken als een symbool van alles wat met LOVE heeft te maken. Voor Pharrell is liefde, nog steeds volgens de shownotities, een ‘state of mind’ die baadt in warmte, ‘well-being’ en ‘welcomeness’.

Opvallend was een reeks looks in ‘DAMOFLAGE’, een hybride van de damierprint van Vuitton en camouflagestoffen. De hele passage was behoorlijk macho; kleren met een militaire connotatie maken ons in elk geval niet onmiddellijk ‘happy’.

Geslaagder waren de daaropvolgende line-up, met damier in primaire kleuren, zoals op de affiche met Rihanna op de gevel van Musée d’Orsay. De tassen waren het hoogtepunt van de show. Voor een merk dat toch vooral tassen verkoopt, is dat goed nieuws.

Divers en inclusief

Pharrell beschreef de show als divers. ‘Dat is een woord dat mensen vaak gebruiken: de collectie is divers, omdat mijn wereld divers is. Mensen gebruiken het woord inclusief, en de collectie is inclusief. Omdat deze collectie weliswaar uit mannenkleren bestaat, maar, you know, ik dingen maak voor ‘humans’, voor mensen.’

Geen wonder dus dat er ook vrouwen mee liepen in de show.

Maar hij maakte de collectie ook voor zichzelf. ‘Ik ben de klant’, zei hij nog in WWD. Op de bijhorende foto droeg hij items uit de show, met een Richard Mille horloge dat volgens de krant 1,2 miljoen dollar kost. Plus gouden ‘grills’ en een versie van de met diamanten belegde zonnebril die hij voor Tiffany & Co ontwierp.

Pharrell maakte zelf de muziek voor de soundtrack. Eén nummer, ‘Joy (Unspeakable)’, werd ingezongen door een gospelkoor uit Virginia, Voices of Fire. God werd er letterlijk in bedankt. Aan ‘Peace Be Still’, met een pianosolo van virtuoos Lang Lang, werkte hij naar eigen zeggen meer dan tien jaar.

Er reed een karretje voorbij met een koperen koffer die in de notities ‘healing properties’ werd toegeschreven. In de finale knielde Pharrell op de catwalk voor zijn verzamelde medewerkers. Gevolgd door champagne en hapjes. En toen mocht Jay-Z de Pont Neuf doen daveren.

Op café met Pharrell

Pharrell is overigens nog niet uitgepraat: tot 24 juni organiseert hij met zijn eigen, vorig jaar opgerichte veilinghuis Joopiter en Sarah Andelman, entrepreneur, consultant en in een vorig leven stichter van concept store Colette, de tentoonstelling Just Phriends, in een 18de-eeuws herenhuis in Avenue Matignon — met werk van Takashi Murakami, Kaws en Futura, en bijzondere items van Vuitton en Tiffany & Co. En eveneens tot 24 januari opent Williams zijn Samba Café bij trendy boetiek The Broken Arm, in samenwerking met Humanrace en Adidas Originals.